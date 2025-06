Demi Vollering sentencia la Volta femenina en solitario

Demi Vollering no pasa desapercibida para nadie, aunque apenas las vean sus compañeras de pelotón, salvo la francesa Marion Bunel que va para estrella mundial. La victoria de la corredora neerlandesa es una especie de crónica anunciada. Todos la buscan en la salida de Bagà, el pueblo que se viste con las mejores galas ciclistas para recibir a las corredoras de la Volta.

Subía Vollering a ritmo frenético por el coll de Pal, donde Alberto Contador se lució hace 20 años cuando existía una carrera que se denominaba Setmana Catalana. Fue el primero de los grandes éxitos del ciclista madrileño. Ascendía la líder del FDJ por el puerto del Berguedà, a las espaldas de La Molina, con la confianza que le daba la escapada del viernes hacia Reus y el saber que estaba sentenciando la prueba catalana. Casi hasta daba la impresión de que no se preocupaba de la compañía de la francesa Bunel, sólo 20 años, vencedora del Tour del Porvenir 2024, y una apuesta de futuro del conjunto Visma, igual de potente en versión femenina que masculina.

Las líderes de la clasificación, en la salida de Bagà. / LA VOLTA

Iba hacia la victoria, mientras Bagà disfrutaba de ciclismo para convertirse en un pequeño escenario de Tour: los escaparates se habían preparado con bicis de papel, recuerdos hacia la Volta, una pantalla gigante en el centro de la localidad y decenas de corredoras, sí corredoras, mujeres ciclistas que trataban de emular a Vollering y al resto de ciclistas de la Volta enfrentándose a una subida constante, sin grandes desniveles pero también sin una curva para recuperar el aliento como sucede en Alpe d’Huez; una ascensión complicada por el viento, sobre todo en la parte final sin apenas vegetación y todas expuestas sin protección, con calor, sin un árbol donde buscar una sombra.

La tercera etapa. / LA VOLTA

Ganó Vollering porque no entraba otro guion en la etapa reina. Estaba anunciada la victoria de la corredora neerlandesa, la mejor del mundo en pruebas por etapas. Seguramente no le hizo mucha gracia subir junto a la rival francesa, enganchada a su rueda, una compañía que se volverá a encontrar en un futuro, en otras carreras, lejos de la Volta que finaliza este domingo en Barcelona, con esprint previsible a la vista y sin que Vollering haya de tener problemas para certificar la victoria y suceder a su compatriota Marianne Vos -otra celebridad del ciclismo- como vencedora de la ronda catalana.

Clasificación general. / LA VOLTA

Dio la sensación de que Vollering no aceleraba demasiado para que la francesa Bunel, a su rueda, no abriera mayor hueco en la clasificación general, con lo que su compañera suiza Elise Chabbey, triunfadora en Reus, se aupara a la segunda plaza de la general. Eso sí, Ane Santesteban perdió el tercer lugar, puesto de podio, en favor de Bunel. No aguantó el demarraje de Vollering a 10 kilómetros de la cima.

Castigo en el último kilómetro

Vollering quería el triunfo por lo que, en el último kilómetro, cuando sabía que su compañera suiza salvaba la segunda plaza del podio, decidió castigar a Bunel a la que soltó, a la caza de una victoria en solitario; otra más, la primera en Catalunya, para darle mayor prestigio internacional a una Volta que apenas cumple una segunda edición.

Volvió la calma a Bagà. Descendían cicloturistas, la gente comía paella cocinada en un improvisado chiringuito y todos los visitantes y vecinos se quedaban con el recuerdo del primer paso de una Volta, que mira hacia el futuro, por su localidad, la misma que en 2013 acogió la salida de la 13ª etapa de la Vuelta que finalizó en Andorra, ciclismo por todos lados, con las montañas del Berguedà como protagonistas y tampoco muy lejos del impresionante Pradell que se reserva para la próxima Volta masculina la primavera del año que viene.