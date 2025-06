España, a la final de Múnich: "Estamos haciendo Historia. No sé si la gente se da cuenta de ello"

España afrontará su tercera final en tres años. Las entrañas del Mercedes Benz Arena de Stuttgart registraban una euforia contenida en las filas españolas y una resignación prevista en el francés. Aunque el resultado final (5-4) habla de un resultado igualado, "la realidad es que hemos llegado a ir (5-1) abajo. Y eso es un resultado muy duro", admitía un Deschamps desencajado en la sala de prensa.

Lamine 6- Mbappé 0

Los jugadores de Francia "corren más para cruzar la zona mixta que en el campo", apuntaba un periodista con tono de sorna. Kylian Mbappé ni respondía a la prensa española cuando le preguntaban si podía responder algunas cuestiones. El madridista había dejado algunas respuestas en el flash interview de televisión justo al acabar el partido: "No estoy de acuerdo con el árbitro sobre el tiempo de descuento, pero si lo digo pensarán que estoy picado. Diría que jugamos bien, que tuvimos algunas rachas de juego que no habíamos tenido en mucho tiempo. Pero en 10 minutos encajamos dos goles, y volvió a pasar en la segunda parte. ¿Defensa de circunstancias? No es excusa, somos jugadores de élite. Pero no todo es negativo. Estamos enfadados y frustrados", concluyó el de Bondy.

La realidad advierte que es lógico que el ariete esté frustrado, especialmente en sus partidos de este año ante Lamine Yamal. Seis veces se han medido Lamine y Mbappé en 11 meses y en las seis ha salido triunfante el azulgrana. Cuatro con la camiseta del Barça y dos con la de España. Seis partidos con seis goles de cada uno. Precisamente Lamine era elegido jugador del partido, lo que provocó que pasase por sala de prensa entre los dos seleccionadores, Deschamps y De la Fuente. Con un tono mesurado y la gorra hacia atrás, Lamine apuntó sobre el partido ante Portugal que "Cristiano es una leyenda, pero yo haré mi trabajo. Somos selecciones muy buenas y ojalá podamos llevar la Copa a España".

El de Rocafonda volvió a desmarcarse de la cuestión del Balón de Oro: "Ya dije que para mí el Balón de Oro se le debe llevar el mejor del año, no el mejor de este partido. Yo siempre se lo digo a mi madre, lo mejor es hablar dentro del campo". Y concluyó elogiando a Francia, "que es una gran selección y por eso nos hicieron sufrir al normal", y mostrándose optimista para la final: "Sabemos lo que la gente espera de nosotros, pero hay que seguir ganando. Lo más difícil del fútbol es ganar, ganar y ganar siempre. Pero lo vamos a intentar". Y se levantó, olvidándose el trofeo de mejor jugador en la sala de prensa.

De la Fuente, reivindicativo

Segundos después Luis de la Fuente mostraba una satisfacción moderada. "Firmaba ganar todos los partidos que me quedan como entrenador por 5-4", arrancaba al ser preguntado por el arreón final de Francia. "Estamos haciendo historia. No sé si la gente se da cuenta de ello", comentó al ser preguntado por el techo de esta selección. "Lo importante de este grupo, lo he dicho muchas veces, es que tienen hambre, tienen el colmillo afilado y quieren seguir ganando. Hay una decena de jugadores que han ganado ya la Nations pasada, pero todos tenían la misma mirada ambiciosa. Y eso me hace estar orgulloso y me emociona porque han venido a Alemania a hacer historia". Pedri también se sumaba a esa euforia contenida: "Estamos en una final y hay que valorarlo. Las que hemos tenido las hemos marcado. Igual no hemos dominado tanto el partido como nos gustaría, pero hemos sido efectivos y me queda mejor recuerdo ahora que en la Eurocopa. Lo importante es que las dos veces pasamos la eliminatoria".

El seleccionador terminaba sacando la cara por un Unai Simón que se convertía en uno de los protagonistas de la noche con sus paradas: "Tenemos tres porteros que podrían ser titulares, los tres. Pero estoy especialmente contento con el partido de Unai porque es un jugador al que se ha maltratado y cuestionado, y no lo merecía. Su trayectoria es espectacular y es un gran compañero que siempre suma, juegue o no lo haga".

España jugará su segunda final consecutiva de la Nations League. La anterior la ganó en Rotterdam, en la entrañable bañera de De Kuip. El sábado se desplazará a Múnich, donde el Allianz Arena del Bayern espera a una España que ya ganó allí la semifinal de la Eurocopa ante Francia el verano pasado con un Lamine que comenzaba a fraguar su leyenda. Ahora se cruzará con Cristiano Ronaldo, 23 años mayor que él y dos más que su padre. Después de ganar el pulso a Dembelé y de eclipsar a Mbappé, el de Esplugues espera conquistar la Nations League antes de irse de vacaciones con sus amigos. Y puede que uno de ellos sea su 'bro' Nico Williams, que hoy le regaló el lanzamiento del penalti. Los potros siguen salvajes.