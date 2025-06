Venga, ¿nos jugamos el Balón de Oro el jueves? Pues nos lo jugamos

"Muévete en silencio y habla solo para hacer jaque mate”

Lamine Yamal es, efectivamente, un fenómeno. Se diría que el nuevo fenómeno. Ya no hay duda. No le den más vueltas. Lamine Yamal tiene para todo el mundo, reparte juego, goles, vuela como una mariposa y pica como una abeja, dijo Muhammad Ali.

Tiene para Rabiot, que dudó de él antes del penúltimo España-Francia y se llevó una derrota y otro golito. Anoche, le ridiculizó, forzando magistralmente un penalti de patio de colegio, de parvulario, protegiendo el balón con su inmensa y robusta pierna derecha, para que el ingenuo y bello centrocampista francés picara y cometiese penalti sobre la gran estrella mundial, ya el jugador más caro del mundo.

Pues sí, lo demostró

Lamine Yamal, mientras Rabiot vivía un auténtico viacrucis, se entretenía con el esférico. El francés se habrá arrepentido mil días, mil noche, un millón de veces, de decir aquella frase de “Lamine Yamal debería demostrar más para jugar una final”. ¡Toma ya, muchacho! No vuelvas a pronunciar mi nombre en vano.

Lamine Yamal se ríe de Janeiro. Es enorme. Mientras Rabiot rabiaba, el chaval se dedicó a jugar con el balón, pasándose por encima del hombro izquierdo, paseándole por su cuello robusto, golpeándolo graciosamente, como reflexionando por donde iba a meter el máximo castigo, porque lo metió (por eso ha pedido, en su nuevo contrato con el Barça, formar parte de la lista de lanzadores de faltas y penalties) con tanta seguridad que casi se parte de risa, mientras Rabiot recogía los trozos de su soberbia por el césped alemán.

Lamine Yamal, en el España - Francia. / EL PERIÓDICO

Después de maltratar a Rabiot, Lamine Yamal, que había aceptado el reto de jugarse el Balón de Oro, o liderar la lista, o pasar a ser el favorito, en esta semifinal europea con el también francés Dembélé, redondeó la actuación que le coloca ¡lo siento Madrid! como el nº 1 europeo y Mundial (ya todo el mundo lo sabe) con dos goles que le confirman, no solo como un gran goleador, sino como el jugador más valioso, más asistente, más, más, más, futbolista.

El fútbol de Lamine Yamal, su demostración de poderío, su incidencia, de nuevo, en el resultado del partido, fue tan brutal, tan bestia, que al seleccionador francés no le quedó más remedio que, a falta de un cuarto de hora, sustituir al flamante Dembéle, el ‘hombre milagro’ de Luis Enrique, al excandidato al Balón de Oro, demostrando que, en efecto, el mundo ya sabe, a 6 de junio de 2025, quién es el candidato a ese premio.

Balón, sí, de oro

Y Lamine Yamal lo es, no solo por “muévete en silencio y habla solo para hacer jaque mate”, no solo porque bigolea, no solo porque es (graciosamente) el ‘puto amo’, porque la gente lo quiere, porque los suyos lo aman, porque ha vuelto a alegrar los estadios con su fútbol, sino porque el fútbol necesita un ganador del Balón de Oro alegré, jovial, joven, divertido, que represente a las nuevas generaciones y no al aburrido Dembélé, que será todo lo campeón de Europa que quiera pero perdió el pulso con ‘el niño’.

“¿Nos jugamos el Balón de Oro este jueves, en el España-Francia, venga, nos lo jugamos”.