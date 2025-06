La última y, difícil, sucesión en la portería del Barça: Valdés, Bravo y Ter Stegen

Sucedió hace ya más de una década. Se marchaba, y por decisión propia, el mejor portero de la historia del Barça. El portero de las tres Champions (una con Rijkaard y dos con Guardiola). El de las paradas decisivas a Henry en París-2006, el mismo que sostuvo un delicado inicio emocional en Roma-2009 y aquel que exhibió manos de acero y pies de seda en Wembley-2011.

Se fue Víctor Valdés dejando una carta de despedida como último legado, situando a Andoni Zubizarreta, el pionero que ganó la primera Champions en 1992, en un escenario sumamente complejo en su rol de director deportivo. El mismo al que se asoma ahora Deco con la llegada de Joan García dejando a Ter Stegen en una posición muy delicada.

Los guantes de Víctor Valdés, el portero del Barça que ganó tres Champions. / El Periódico

Tenía que encontrar al sucesor de Valdés y sin posibilidad alguna de equivocarse. No se equivocó Zubi, quien optó entonces (2014) por una singular y arriesgada vía. Entregó tal tesoro -la portería del Barça- a un joven alemán, desconocido hasta en su propio país. Era Marc André Ter Stegen.

"La primera vez que vimos a Marc fue en la temporada 2010-2011. Ricard Segarra, que era entonces y aún es ahora el responsable de porteros, lo vio en vídeo y se lo enseñó a Juan Carlos Unzué. Quisimos ir a ver un partido suyo, pero el Borussia Mönchengladbach no nos dio entradas”, recordó en mayo de 2014 el ejecutivo azulgrana, asumiendo desde el minuto uno a la decisión era muy arriesgada. "Ya sé que Ter Stegen es un fichaje de Zubizarreta, no me quito esa responsabilidad, admitió.

Acertó de lleno, pero por si acaso, el Barça no solo invirtió 12 millones de euros por un meta, de 22 años, sino que escogió protegerse con la experiencia de Claudio Bravo, a quien se trajo de la Real Sociedad. Tenía 31 años el meta chileno. También pagó otros 12 millones. O sea, el club desembolsó 24 por dos guardametas, uno menos de lo que ahora ejecutará por Joan García, el aún jugador del Espanyol.

Ter Stegen, Jordi Mestre, vicepresidente deportivo, y Andoni Zubizarreta, director deportivo del Barça, en la presentación del alemán (mayo 2014). / El Periódico

Aquella sucesión, trazada con paciencia y tino por Zubi, no fue, sin embargo, nada fácil. Tenían el peso de Valdés en sus espaldas y, además, el vértigo que le proporcionaba a ambos la responsabilidad de defender la casa de un club tan grandioso como el Barça.

Y Luis Enrique, el técnico a quien le tocó gestionar ese cambio de guardia en la portería, tomó otra decisión nada tradicional, que no se adivina ahora factible con Joan García y Ter Stegen. Decidió el asturiano una cohabitación. O sea, Bravo jugaba la Liga (37 jornadas, el Barça fue campeón, pero ni debutó en Europa). Y Ter Stegen era el portero titular de la Champions (13 encuentros y el Barça fue campeón).

Bravo se tuvo que ir

Y esa decisión le salió de maravilla a Luis Enrique porque se llevó el triplete, pero la erosión del día a día ya hacía intuir que no duraría mucho. Se mantuvo a la temporada siguiente (15-16), pero era inevitable su disolución porque llegó un día en que el alemán, con una propuesta del City en su mano, planteó el dilema. Él quería ser, sí o sí, el número uno azulgrana. Y el club lo mantuvo, abriendo así la puerta de salida a Bravo. El negocio fue redondo. Fue el chileno quien sí se marchó al City dejando 18 millones de euros.

Bravo, en su último partido con el Barça antes de irse al Manchester City. / El Periódico

A partir de ahí desapareció durante años la competencia para Ter Stegen hasta que el Barça ha decidido que tocaba enfrentarse a otra sucesión. Difícil y compleja porque es la tercera en las dos últimas décadas. En la primera, a inicios del 2000, llegó Valdés tras períodos de turbulencias con Dutruel, Arnau Bonano, Reina, Enke y hasta Rustu desfilando bajo los palos del Camp Nou.

En la segunda, ya en 2014, le costó a Ter Stegen un par de temporadas quedarse solo. Y ahora, en 2025, Flick y Deco lo tienen claro. En la tercera es el momento de Joan García, aunque eso implique que el alemán, y capitán, sea más cuestionado que nunca en lo que había sido (y es aún) su casa.