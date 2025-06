Misterioso mensaje de Ricky Rubio: "Esto no es un adiós, es un gracias"

Ricky Rubio mantiene el misterio sobre su futuro deportivo, un año después de disputar el último partido de baloncesto como profesional. Al día siguiente de acudir al pabellón del Joventut de Badalona, donde presenció el partido frente a La Laguna Tenerife, con la derrota y la eliminación verdinegra (60-80), más la retirada de Pau Ribas, el jugador publicaba un enigmático mensaje en las redes X e Instagram.

"... … Después de un año reflexionando sobre mi carrera y mi vida, me he dado cuenta que si he llegado donde he llegado no es gracias a las asistencias que he dado, sino a las que he recibido. Esto no es una despedida, es un gracias a todas las personas que me han ayudado", escribió Rubio, de 34 años, junto con una imagen titulada "Gracias por la asistencia" y los nombres y los años de todos los clubs de su carrera: Joventut (2004-05), FC Barcelona (09-11), Minnesota Timberwolves (11-17), Utah Jazz (17-19), Phoenix Suns (19-20), Timberwolves (20-21), Cavaliers (21-24) y Barcelona (2024).

El base se despidió jugando con el Barça a su regreso de Estados Unidos. En su etapa en Cleveland permaneció varios meses de baja por sus problemas de salud mental, pero poco después de volver a entrenar rescindió el contrato. Regresó a Barcelona y siguió entrenándose con el Barça hasta que se sintió preparado para reaparecer. Fue en febrero. Disputó 15 partidos hasta que el Barça fue eliminado en la semifinal de la Liga ACB por el Real Madrid.

Desde entonces, no ha vuelto a jugar. Y ha permanecido en silencio, roto este jueves con el texto.