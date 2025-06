Luis Díaz, sobre el interés del Barça: "Estamos hablando con clubs, es el mercado"

La pregunta era tan directa que Luis Díaz, el delantero colombiano, que juega este viernes con su selección ante Perú, no tuvo más remedio que trazar un regate verbal. Tiene contrato con el Liverpool por dos años más, pero si de él dependiera se vendría al Barça de Flick para jugar con Lamine Yamal y darle, además, una satisfacción al técnico alemán ya que elevaría, y mucho, el nivel de su ataque.

"¿El Barça, qué? No me conteste políticamente correcto”, le imploró el periodista al jugador. “¿Está en su radar? ¿En su mente? ¿Quisiera? ¿Qué le parece? ¿Está contento en el Liverpool? ¿O quiere buscar nuevos horizontes?", le dijo luego en una larga retahíla de cuestiones. “¡Qué pregunta, eh!”, replicó el delantero con una sonrisa mientras intentaba ganar tiempo para adecuar la respuesta al momento de un mercado, que esta en la primera semana de junio, recién iniciado.

"Estoy feliz en Liverpool, pero, obviamente, estamos hablando con clubs", ha admitido luego Luis Díaz, quien a sus 28 años busca explorar otras aventuras lejos de la Premier. Y el Barça encaja perfectamente en la idea del colombiano. Y en la idea que han trazado de forma conjunta Deco, el director deportivo, y Flick.

50 partidos, 17 goles, 8 asistencias

Le daría más versatilidad ese futbolista al Barça, capaz como es de moverse con naturalidad por la banda izquierda -su territorio preferido- o ubicarse hasta de delantero centro. Ha marcado 17 goles y ha regalado ocho asistencias en los 50 encuentros completados esta temporada con el equipo de Anfield. Ha sido, sin duda alguna, su mejor curso en Inglaterra desde que llegó al Liverpool en enero de 2022, procedente del Oporto, que obtuvo 40 millones de euros por su venta.

Aunque si no sale esta opción de Luis Díaz continúa el Barça trabajando en una posible cesión de Marcus Rashford, el jugador del Manchester United, que desde enero pasado ha estado a préstamo en el Aston Villa. "Es normal, el mercado se abre y lógicamente en espera de que se pueda dar", ha dicho el delantero del Liverpool, aunque luego ha precisado que, obviamente, no depende de él. Ni mucho menos. Está en manos del club inglés. "Si el Liverpool nos hace una buena renovación o tengo los dos años de contrato me quedaré feliz y contento allí. Todo depende de ellos".