El CSIO Barcelona 2025 presenta nuevo cartel y nueva embajadora: Sira Martínez

Ella, con una elegante discreción, observaba en respetuoso silencio el nuevo cartel del CSIO Barcelona-2025, el concurso internacional de saltos que se realizará del próximo 2 a 5 de octubre en el Real Club de Polo. Miraba con tacto la obra de Pietari Posti, un diseñador gráfico finlandés que lleva 20 años instalado en la ciudad condal. Una obra que se convierte en el mayor evento de la hípica mundial.

"Es mi última obra aquí, antes de dejar Barcelona, y la primera que hago de un concurso de equitación. He buscado fusionar formas geométricas con formas orgánicas en el caballo y la amazona", cuenta mientras ella, Sira Martínez, hija de Elena y Luis Enrique, el técnico del PSG, contempla feliz la obra.

Podía ser la propia Sira quien estuviera galopando en ese cartel donde el artista, que ha trabajado para empresas como Apple, Starbucks o ‘The New York Times’, ha intentado sintetizar y atrapar una escena que reúne "deporte+historia+arte+emoción". El caballo, que podría ser guiado por una amazona de elite como ella, está a punto de sortear el obstáculo, teniendo de fondo las cuatro puntas de las torres de la Sagrada Familia.

"Armonía y equilibrio"

"Me gusta mucho", dice Sira, recordando que "es la primera vez que veo esas formas geométricas con los colores que representan la esencia de nuestro club". Pietari Posti lo tuvo fácil en esa elección. "Era azul, rojo, blanco y beige", admite tras reconocer que ha tenido “un proceso creativo con total libertad, por lo que lo he disfrutado mucho”.

El cartel busca, según su autor, "la armonía y el equilibrio entre el caballo y la amazona con el fondo" donde se adivina uno de los edificios más simbólicos de Barcelona. Sus primeros bocetos, realizados en la pequeña pantalla de un Ipad, fueron traspasados luego al ordenador para ir dando forma a su obra.

Esa obra que observa Sira con exquisita atención como si de pronto se trasladara al centro de la obra. "Cuando era pequeña yo venía aquí a ver este concurso lleno de historia y pensaba: ‘Ojalá pueda estar algún día ahí’", confesó. No solo ha estado -ha saltado en las dos últimas ediciones- sino que se ha convertido en embajadora oficial del concurso para los dos próximos años. "Me gusta, me gusta mucho el cartel", sonríe feliz, mientras Pietari Posti escucha orgulloso, admitiendo que cuenta los días "para ver las calles de Barcelona" con su obra.