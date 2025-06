Sandor Martín: "La derrota te enseña quién eres en realidad"

A pesar de que Sandor Martín (42-4, 10 KO's) tenía claro que iba a por la corona del superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y salió a ganar en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, Alberto Puello (24-0, 10 KO's) consiguió retener el título. El pasado 2 de marzo, el dominicano defendió con éxito su cinturón tras una decisión dividida, dos jueces a uno (115-113/113-115/112-116), en doce asaltos de potentes intercambios entre púgiles zurdos. Informe +, de Movistar, ha dedicado un capítulo al periplo del boxeador el año previo a su combate.

Cambios de contrincante, aplazamientos, el ritmo de vida, el cansancio, la cruda realidad del trabajo duro de un boxeador entregado al boxeo en todas sus facetas... Todo ello queda retratado en el capítulo. Según han explicado los directores del capítulo en la presentación del mismo este lunes en el Movistar Centre de Barcelona, este rodaje fue distinto. "Normalmente un capítulo son tres meses. Para este estuvimos un año por todos los cambios que se fueron dando. Pero es especial porque era una historia que sabíamos que queríamos contar con independencia de cómo terminara", explicaron Nacho Díaz y Antonio Vilaseco.

Boxeo por los cuatro costados

En el documental se repasa la biografía de Sandor, desde su llegada al mundo en el seno del barrio de Nou Barris y sus inicios en el boxeo junto a su padre, hasta los orígenes de su familia y pasión. "Sandor es boxeo por los cuatro costados", afirma su padre en el documental. En el episodio puede verse como además de ser su deporte, el boxeo es también su negocio, filosofía, familia y se convierte en la pieza clave que conforma sus valores.

"Creo que no soy consciente de todo el camino recorrido. Es un mal que llevo encima, que soy muy exigente conmigo mismo desde pequeño. El día que me retire, y mire atrás, me daré cuenta del camino recorrido y todo lo que hemos logrado", reconoció Sandor antes de ver el documental. El boxeador optó por visionarlo por primera vez junto a sus familiares y amigos en la sala barcelonesa para no influir en el resultado.

Sandor Martín y Alberto Puello durante su combate por el título mundial en el Barclays Center. / Al Bello/Getty Images/AFP

"La derrota tenía que salir"

Con su preparación para el combate por el título mundial, Sandor vivió algunas dificultades y cambios de última hora que fue asumiendo sin echarse atrás, y la derrota, afirma, "no es el final". "En la vida se pierde muchas más veces de las que se gana y hay que saber afrontar las derrotas. Son cosas que pasan. Hay que seguir. La derrota tenía que salir reflejada en el documental porque es parte del proceso que te construye como persona, te enseña quién eres en realidad", afirmó el boxeador a preguntas de este medio.

"La derrota es algo bonito y lo repetiré siempre porque te ayuda a crecer. Si me permiten un consejo siempre le diré a la gente que se atreva a perder, porque es en ese riesgo en el que llegan las mejores cosas", sentenció. El documental, de 53 minutos se encuentra disponible en Movistar plus.