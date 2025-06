El Como de Cesc paga al Barça los 6 millones de cláusula y se queda con Álex Valle

El Barça acaba de recibir la primera inyección económica del mercado de fichajes de la temporada 25-26. Son 6 millones de euros, el precio tasado en la cláusula de rescisión de Álex Valle, el lateral zurdo, de 21 años.

El defensa había jugado desde el pasado mercado invernal como cedido en el Como, dirigido por Cesc Fàbregas, al que había llegado procedente del Celtic de Glasgow en enero donde también estaba a préstamo. Y el rendimiento de Älex Valle en la Serie A ha sido tan bueno que el club italiano se lo queda en propiedad.

"Han sido seis meses fantásticos. Me he adaptado de maravilla y estoy muy contento aquí" Álex Valle — Jugador del Como

Abona la cláusula, deja seis millones en la caja del Barça, y se queda con el defensa, que firmará un nuevo contrato hasta 2029. No había hueco en el primer equipo para Álex Valle ya que tenía por delante a Balde en la banda izquierda. Titular indiscutible para Flick. Y con apenas 21 años. Ha completado una excelente temporada, jugando 47 partidos, marcándotelos un gol y regalando 10 asistencias.

Los elogios de Cesc

"Han sido seis meses fantásticos. Me he adaptado de maravilla y estoy muy contento aquí. Obviamente, la perspectiva de seguir aquí en Como me llena de alegría y orgullo", ha declarado el ya exazulgrana a los medios oficiales del club italiano. "Álex es un joven defensa con mucho talento, y lo ha demostrado en los últimos seis meses. Se ha integrado a la perfección", ha sentenciado Cesc.

Además, el problema para Álex Valle en el Barça no era solo Balde sino también Gerard Martín, el lateral zurdo suplente en el Barça: 42 partidos, un gol y seis asistencias. Y en La Masia se espera con mucha atención a otro especialista en ese costado de la zaga: el joven Jofre Torrents, de 18 años, que ha brillado con el Juvenil A.