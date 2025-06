Lamine Yamal: "Ahora solo mi madre me toma como un niño"

"Mi relación con Lewandowski ha mejorado mucho. Al final, yo cuando subo al primer equipo soy un canterano que no tiene la misma relación que tenemos ahora". Así valora Lamine Yamal, la joven estrella del Barça, ese cambio que se ha vivido con el delantero polaco. Son jugadores diferentes en el plano generacional. Uno, el extremo, tiene 17 años; el otro, el ‘nueve, alcanza ya los 36.

"Ahora es muy buena, he quedado con él muchas veces fuera del campo, de vacaciones" ha declarado Lamine al programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER, asumiendo, en todo momento, que ha cambiado la jerarquía, una vez, además, consumada su renovación con el Barça hasta 2031, convertido ya en uno de los mejor pagados de la plantilla.

No solo ha cambiado en Barcelona sino también en la selección española. Todos ven a Lamine Yamal como lo que es: una estrella mundial. Todos han entendido el radical cambio experimentado por el delantero azulgrana. "Soy un niño y me voy a equivocar, pero intento hacerlo bien. La Eurocopa fue un cambio grande. Se nota mucho, claro que sí. Al principio era como un niño y ahora solo mi madre me toma como un niño", ha reconocido Lamine.

Lejos quedan, por lo tanto, aquellos primeros encuentros en los que cohabitaban ambos delanteros. Y con poca chispa entre ambos. Con hasta miradas de queja de Lewandowski hacia Lamine. "Es una leyenda del fútbol, tiene todo el respeto del vestuario por todo lo que ha hecho y por todo lo que hace", ha explicado el extremo azulgrana, calificando “de algo normal” ese cambio que ha ido a lo positivo.

Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, después de la final de la Copa del Rey. / RFEF / SPO

"Yo creo que todos se han dado cuenta de que no es porque no quiera darle el balón. Es que no lo veo. Yo creo que cuando puedo se la doy y cuando no es así él se da cuenta de que lo he visto entonces. Ahora es muy buena relación", ha certificado Lamine Yamal, quien después ha dado su opinión sobre el próximo Balón de Oro, al que aspira tras una excelente temporada con el Barça en la que ha ganado tres de los cuatro títulos en juego. Todos, menos la Champions que se ha terminado llevando el PSG de Luis Enrique y Dembélé, el otro gran candidato a besar esa pelota dorada.

"¿El 10? De momento lo tiene Ansu. ¿Más presión? Cuando vaya a tirar a portería no voy a pensar en qué numero llevo" Lamine Yamal — Jugador del Barça

“La gente tiene el concepto mal… Si yo votara no lo haría por su solo partido sino por quién es el mejor jugador del mundo. Se lo daría a cualquier jugador del Barça antes que a Dembélé: ¿A mí mismo? Depende”, ha precisado la estrella azulgrana, indicando después que “mi carrera está siendo de chispazos y cambios muy grandes. Ahora ya solo mi madre me toma como un niño…”, ha dicho el extremo. Al ser preguntado sobre si le gustaría lucir el '10' que aún es de Ansu Fati, su amigo, fue muy claro. “De momento lo tiene Ansu. ¿Más presión? Cuando vaya a tirar a portería no voy a pensar en qué número llevo”, ha dicho Lamine.