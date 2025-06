Chaehyun Seo, una estrella de la escalada mundial sobre el muro de Alcobendas

La joven surcoreana de 21 años se ha convertido en una de las figuras más admiradas dentro del circuito internacional de escalada. Chaehyun no solo ha conquistado los podios en las competiciones de la IFSC —la Federación Internacional de Escalada Deportiva—, sino también algunas de las rutas naturales más exigentes del mundo, como la famosa vía La Rambla (9a+) en Siurana, Tarragona.

Este mes de julio, la atleta aterriza por primera vez en Madrid para competir en la ‘IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid’, que se celebrará los días 18 y 19 de julio en Alcobendas. Este evento competitivo de máximo nivel reunirá a los mejores escaladores del mundo, entre ellos el cacereño Alberto Ginés, oro olímpico en Tokio, y otras grandes figuras que lideran el circuito internacional. Chaehyun Seo será una de las protagonistas de esta cita imprescindible que promete ser puro espectáculo. En esta entrevista, comparte sus motivaciones, su pasión por la roca y su entusiasmo por competir en España.

Madrid acogerá la Copa del Mundo de Escalada. ¿Qué te ilusiona de este nuevo escenario y cómo crees que será el ambiente?

He ido muchas veces a España porque tiene muchas paredes de roca increíbles, pero nunca he estado en Madrid. Me encanta descubrir lugares nuevos, y este es uno de ellos. Creo que los españoles son muy apasionados, así que ¡tengo muchas ganas de escalar frente a este público!

“El público español es muy apasionado. Tengo muchas ganas de escalar en Madrid” - Chaehyun Seo

¿Qué te inspiró a alcanzar un nivel tan alto en la escalada y qué te impulsa a seguir superándote?

Desde que era pequeña siempre soñé con convertirme en una escaladora de clase mundial. Me inspiré en muchos escaladores y escaladoras fuertes de roca. Fueron, para mí, la mayor inspiración.

Hoy en día, las competiciones y las medallas son las que me impulsan a esforzarme más. Y en la temporada baja, me motivan algunos proyectos exigentes en grandes rocas.

Compaginas la escalada en roca con la competición. ¿Cómo gestionas estos dos aspectos de tu carrera y cuál disfrutas más?

Creo que ambas se complementan, sin duda. Cuando era joven, pasaba casi todos los fines de semana escalando en roca, y esa experiencia todavía me ayuda muchísimo.

Si hablamos de “disfrutar”, ¡me quedo con la escalada en roca!

Si pudieras volver al inicio de tu trayectoria en la escalada, ¿cambiarías algo?

No quiero hacer nada diferente. Me gusta el camino que he recorrido.

La escalada no solo trata de fuerza física. ¿Cómo te preparas mentalmente para competiciones de alta presión como la Copa del Mundo?

Intento no centrarme en mi clasificación, solo concentrarme en mi escalada y en encadenar (alcanzar el top) la vía que tengo delante.

¿Cómo valoras el papel de la IFSC en el desarrollo y difusión de la escalada?

Creo que la IFSC sigue trabajando para promocionar nuestro deporte y, sin duda, la escalada está creciendo. Introducen cambios año tras año y están poniendo mucho esfuerzo.

¿Cuáles son tus objetivos para el resto de la temporada y dónde te ves en el verano de 2028 (Juegos Olímpicos de Los Ángeles)?

Esta temporada quiero ser la ganadora en la modalidad de dificultad. También quiero ganar el Campeonato del Mundo, que se celebrará frente a mi gente, en Seúl.

En 2028, espero poder estar en lo más alto del podio.