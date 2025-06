Quique Cárcel, sobre el futuro de Stuani en el Girona: "Queremos que continúe y le hemos hecho una oferta para que siga"

Acabada la temporada, y con más sufrimiento del que podía imaginar, el Girona sigue en Primera. Se ha mantenido con angustia después de vivir un año contradictorio. Disfrutando de la alegría de vivir el debut en la Champions y, luego, descubriendo el temor de asomarse al abismo del descenso. Y en la hora del balance, Quique Cárcel, el director deportivo, ha reconocido que "es difícil poner una nota, aunque nuestro objetivo real es seguir los máximos años posibles en Primera. Y hemos aprobado. Pondré un cinco para que estéis contentos", ha precisado el ejecutivo del Girona.

Y sobre Stuani ha sido concreto, admitiendo que como dijo el jugador no tiene contrato. Aunque el club sí que cree que lo tiene porque se difirió por una campaña más cuando bajó a Segunda División: "Es el jugador más importante, quizá, de la historia del Girona. Merece un respeto brutal y no quiero entrar a hablar de cosas que no tocan", ha recalcado Cárcel.

Propuesta de uno + uno al capitán

"Solo quiero decir que el Girona quiere que continúe y le hemos hecho una oferta para que siga", ha precisado Cárcel, reiterando que se "difirió esa deuda cuando bajamos a Segunda División porque si no habría marcharon. Tiene razón al decir que teóricamente no tiene contrato, pero le hemos ofrecido que acabe su carrera en el Girona".

Stuani celebra con sus compañeros el triunfo sobre el Valladolid (0-1) en el Nuevo Zorilla. / Efe / R. García

El club le ofrece una temporada más al delantero uruguayo. Y "si cumple unas condiciones" tendría contrato hasta 2027 ajustándose a los 38 años que tiene Stuani. "Nos gustaría que acabará aquí porque nos ha dado mucho", ha precisado el ejecutivo, quien no quiso explicar si tendrá que realizar 11 fichajes como en la pasada temporada, tras precisar que "tenemos 22 o 23 futbolistas con contrato aunque queremos hacer algunos retoques. Tenemos clara la idea de lo qué debemos hacer".

Sobre Míchel no hay tampoco discusión. "Tiene un año de contrato y nos gustaría que siguiera más tiempo". Pero, de momento, no hay conversaciones para ampliar esa vinculación. "Ahora igualo yo los años en Primera que en Segunda y si me lo dicen no me lo podía creer", ha dicho Quique Cárcel sobre su futuro.

"Sé lo que se ha creado aquí, lo que hay detrás de este proyecto. Es un sueño, veo los siguientes pasos. Mientras tenga a esa gente aquí, soy muy feliz en el Girona. Lo he dicho durante mucho tiempo. He podido marchar, pero me quiero quedar. Hay mucha gente que no me quiero ni ver, lo tengo clarísimo. Lo sé", ha dicho el ejecutivo quien no quería aportar muchos datos más, con un inevitable aire de emoción en cada una de sus palabras.

"Sensación de decepción"

"“Lo sé porque tengo miles de amigos y miles de familiares que lo sufren. Yo no miro nada, pero sufro igual porque lo sé”", ha dicho Quique Cárcel reconociendo que le debe "todo" al Girona. Lleva 12 temporadas e iguala ahora los años en Primera con los de Segunda. "Si me lo explican hace 12 años os digo que estamos locos. Tengo una sensación de decepción porque creo que es muy injusto, pero es algo que me hace ser más fuerte", ha confesado.

Sobre el equipo sí que ha respondido. "Venimos de un año de matrícula de honor, pero es verdad que en la segunda parte de la temporada no llegamos ni a cinco. Lo que hacemos en la primera parte es de notable", ha reconocido Cárcel, quien admite que la "segunda vuelta ha sido donde el equipo no se ha encontrado y no tuvimos el juego de la primera".

"Aprenderemos mucho de lo que ha pasado, me preocupa más lo que ha pasado en la segunda vuelta. El equipo no ha tenido energía" Quique Cárcel — Director deportivo del Girona

El Girona asume que aprenderá "mucho de lo que ha pasado" en esta compleja temporada y en eso anda, haciendo el análisis más concreto con Míchel, el entrenador. “Esto no es el Fantasy, es fútbol, tiene mucha movilidad, pasan muchas cosas. Veníamos de un año donde todos vivimos nuestra primera experiencia al estar en Europa”, ha recordado el director deportivo del club catalán. “Era la primera para nosotros, para el entrenador y para el 80% de la plantilla que teníamos”.

Por todas esas razones, el Girona reconoce que “no ha sido muy fácil porque estar en Primera es muy duro, mirad las plantillas de los que han bajado, como Las Palmas, Valladolid o Leganés”, castigado además por la erosión que ha sufrido el equipo en esta extenuante temporada.

Stuani celebra su gol al Valladolid en el Nuevo Zorilla. / @GironaFC

“Me preocupa más lo de la segunda vuelta. Hay jugadores que no han participado mucho y han desconectado en el día a día. Eso ha influido mucho, esa sensación de falta de energía, Parece que teníamos menos energía cuando no teníamos partidos entre semanas", ha confesado Cárcel, lamentando que la derrota en Montilivi ante el Alavés provocó que "nos meteríamos en un lío muy importante".

Los delanteros que no han funcionado

El Girona jugaba “correcto, pero no sacaba los partidos”, por lo que hizo “un análisis profundo” para superar tan delicada situación. Después de haber confesado que el mercado de 2019 había sido el peor que había vivido, Cárcel recordó que “el mercado de este verano ha habido posiciones que no han funcionado”.

Se refería al cambio de Dovbyk, “que venía de marcar 25 goles”, a dos delanteros que “han marcado siete goles”. Se refería a Miovski (4 tantos en 25 partidos) y Abel Ruiz (4 goles en 27), a los que no citó por su nombre. “No estoy contento, no han salido las cosas. Soy el primero de la lista que lo digo, pero ellos han sido muy cuestionados y criticados”, ha admitido.

Sobre el futuro no ha aportado muchas pistas. “No es tan fácil que marche uno y venga otro. Hay un límite salarial, queremos comprar barato y no malvender. Tenemos una idea de lo que nos gustaría hacer, pero luego a lo que se pueda hacer hay una distancia”, ha dicho Quique Cárcel, explicando que el proyecto es “darle herramientas al míster, pero desde el sentido común sin sacar a un jugador perdiendo dineros”.