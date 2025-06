Neymar, expulsado con el Santos: "¡Por favor, no me castiguen más!"

Neymar volvió a jugar este domingo con el Santos en la liga brasileña tras un mes parado por lesión, pero no terminó el partido, pues fue expulsado en el minuto 75 después de enviar el balón con la mano al fondo de la portería de Botafogo.

El exjugador del Barcelona y el PSG ya tenía una amarilla por una fuerte falta en la primera etapa y el árbitro no dudó en mostrarle la segunda cuando se lanzó hacia el balón para cabecear, pero al ver que no llegaba le pegó un manotazo claramente intencional.

Cinco minutos después de la expulsión, casi al final del partido, Arthur anotó para Botafogo y le dio la victoria por 1-0, un resultado que llevó al equipo carioca a la octava posición, con 15 puntos, y dejó a Santos en la zona de descenso, con ocho.

Lento y pesado

Mientras estuvo en campo, Neymar dejó claro que aún no recupera su forma después de su última lesión, que lo tuvo parado durante un mes.

Fue titular, pero se le vio lento, pesado y jugó con una manga de compresión en su brazo derecho, que cubría incluso parte de su mano, aunque mantiene la calidad de su pase y dejó alguna jugada de su sello.

Acudió tras el partido a las redes sociales para pedir perdón a su afición y cargar contra los árbitros. "La desesperación por marcar a veces nos lleva a cometer errores. Quiero disculparme con mis compañeros y también con la afición. ¡Cometí un error, perdónenme!".

La estrella del Santos aprovechó para mostrarse crítico con la actuación arbitral: "Realmente tenía que mostrar una segunda tarjeta amarilla, pero el árbitro me está tomando el pelo con la primera. Cometí una falta y me sacaron la tarjeta amarilla inmediatamente. Hay malos árbitros, p*** que parió. Es solo mi opinión. Por favor, no me castiguen más".

Lesiones recurrentes

Desde que comenzó el Campeonato Brasileño, el pasado 29 de marzo, Neymar, de 33 años, sólo había jugado hasta ahora en dos de los diez partidos que disputó Santos. El resto, ha estado en recuperación por recurrentes lesiones.

El partido de este domingo ha sido el penúltimo antes del fin de su contrato, que vence el 30 de junio sin que aún se sepa si será renovado ni si hay negociaciones en ese sentido.

Si no hubiera renovación, solo le quedaría un partido, frente al Fortaleza el próximo 12 de junio, tras lo cual el campeonato hará una pausa debido al Mundial de Clubes.

Pero ese partido también queda ahora en duda, pues seguramente recibirá el menos una fecha de suspensión por su expulsión este domingo.