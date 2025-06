Guardiola desea que Flick dure "muchos años en el Barça"

Por una vez, Pep Guardiola no ha saldado la temporada con éxito. No según el estándar de éxito al que ha acostumbrado el técnico de Santpedor, en la frontera de los 40 títulos conquistados, aunque el Manchester City ganara la Supercopa inglesa, y fuera finalista de la Cup.

El éxito lo han obtenido el entrenador del club de su vida, por más que Guardiola haya permanecido más tiempo en el banquillo del City (nueve temporadas) que en el del Barça (cinco, la primera en el filial), y uno de sus mejores amigos como es Luis Enrique, que ha igualado el mérito del que Guardiola fue precursor; el triplete de Liga, Copa y Champions en dos clubs diferentes.

"Ojalá Flick dure muchos años en el Barça", subrayó Guardiola, hablando en calidad de un culé que tiene afinidad con el entrenador alemán y el estilo que ha implantado, o ha mantenido, o ha matizado, en el club. "Ha sido un año extraordinario y no solo a nivel de resultados, casi, casi perfectos, sino que lograr una media de tres goles por partido demuestra que ha hecho muy bien las cosas", era el análisis de un colega.

Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, en las instalaciones del Camiral Golf en Caldes de Malavella. / Javi Ferrándiz

El "poderío" del PSG

Hace un año reclamaba Guardiola para el recién fichado Flick que se le concediera tiempo y se le prestara ayuda para llevar a cabo su labor. No las ha necesitado. En un año no sólo ha arrastrado más público a Montjuïc, sino que el equipo ha saldado la campaña con tres títulos y se quedó a tres minutos de clasificarse para la final de la Champions.

Habría sido, en ese caso, el rival del París Saint Germain que adiestra Luis Enrique. "¿Bastante bien lo ha hecho, no?", preguntó con sorna Guardiola, en relación a la legión de haters que tiene el técnico asturiano. "Es un entrenador fantástico y ha hecho un año fantástico", considera del cuadro parisino, con el que se midió en la Champions. "Perdimos 4-2 y ya me dio mucha sensación de poderío, que luego se ha ratificado eliminando a Liverpool, Arsenal y Aston Villa, que son rivales muy duros y lo sé por experiencia", dijo, de los tres conjuntos de la Premier.

Lamine Yamal festeja la Liga en Montjuïc tras la última jornada ante el Villarreal. / Jordi Cotrina

La comparación inevitable

El aplastante triunfo del PSG tal vez decante hacia su costado las candidaturas para el Balón de Oro. El Barça cuenta con varios aspirantes, entre ellos Pedri, Raphinha y, sobre todo, Lamine Yamal, a punto de renovar con un supercontrato de estrella mundial pese a tener tan solo 17 años.

"Si le pagan lo que dicen que pagan es porque se lo merece. Los clubs no son tontos y no hacen inversiones si no creen en los futbolistas", terciaba el técnico, que en su época tuvo que gestionar un caso parecido con Lionel Messi y no le supuso ningún problema, tampoco por la creciente ficha que iba acumulando al golpe de títulos. "A Leo le firmaron un contrato alto y le influyó cero, porque es un animal competitivo".

La comparación se presta por la semejante irrupción que han tenido ambos, la juventud y la demarcación. "Dejemos que haga su carrera y dentro de 10 o 15 años miramos si se le puede comparar con el más grande", rogaba Guardiola que prefiere esperar aunque no discute "lo bueno que es Lamine Yamal".

"Dejemos que Lamine Yamal haga su carrera y dentro de 10 o 15 años miramos si se le puede comparar con el más grande" Pep Guardiola — Entrenador del Barça

Messi besa su bota tras marcar el 2-0 del Barça al Manchester United en la final de la Champions-2009 en Roma. / Jordi Cotrina

"Me sorprende que al City no le interese", bromeó a continuación, ya que "suelen salir 500 nombres en cada ventana de fichajes". Uno de ellos es el de Joan Garcia, al que aspira a contratar el Barça. El City no ha pensado en el meta del Espanyol ni en Ter Stegen si se marchara del Camp Nou. Seguirá con Ederson y Stefan Ortega.

Pere Guardiola, Claudia Moreta, David Torras y Pep Guardiola, en el Camirall Golf de Caldes de Malavella. / Javi Ferrándiz

"Un año difícil"

Guardiola piensa que, en cierto modo, la campaña del City no ha sido un fracaso. "Ha sido un año difícil", reconocía ante lo innegable. "En Inglaterra ahora ya es un éxito meterse en la Champions, ya es un título clave por lo que supone para la sostenibilidad de los clubs, por la aportación financiera que representa y por la autoestima de los jugadores", analizaba el técnico.

"Cada año es más complicado clasificarse, es el título más importante en Inglaterra", añadió, aliviado por haber superado los apuros en el tramo final. El City terminó tercero en una lucha cruel de siete equipos por cinco plazas, sin incluir entre ellos al Tottenham Hotspur y al Manchester United, dos grandes hundidos en la cola.

Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, en una rueda de prensa en el Camirall Golf de Caldes de Malavella. / Javi Ferrándiz

Saludo de golfistas

Tienen ante sí Guardiola y el City la disputa del próximo Mundial de Clubs ante el que comparecerá con la plantilla en perfectas condiciones, superada la grave crisis de lesiones. Uno que ya está en buen estado es John Stones, ausente las últimas semanas por lesión.

El defensa citizen acudió a saludar a su entrenador, junto con Kyle Walker, un ex, en el Camiral Golf, el antiguamente conocido como PGA Catalunya. Es la sede de la séptima edición del Legends Trophy de golf, que organiza Guardiola, y el lugar de concentración de Inglaterra para el duelo frente a Andorra del próximo sábado.