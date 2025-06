Fórmula 1 en Barcelona, en directo: Última hora del GP de España en el Circuit de Catalunya en Montmeló

Alonso augura una carrera dificil

Sobre el domingo, cree que será "una carrera difícil en cuanto a gestión de los neumáticos". "Tenemos coches rápidos por detrás, Albon sobre todo, que es undécimo, con más juegos de neumáticos que no han llegado a la Q3. No espero una carrera fácil, pero vamos a darlo todo. La afición nos ha dado un empujón en todas las sesiones y, ¿por qué no va a ser lo mismo mañana?", deseó.

Por otra parte, el asturiano reconoció que ha dado "el máximo en todas las sesiones y ahora en la crono, también". "Han salido buenas vueltas. Hemos sido quizás un poco conservadores en Q1 y en Q2, porque hemos utilizado dos juegos de neumáticos cuando parecía que no hacía falta, porque la primera vuelta ya era suficiente. Eso nos ha penalizado un poco en la Q3, donde solo teníamos un intento", indicó.

"Pero aparte de eso, aunque tuviésemos solo un intento, salió bien la vuelta, no tuve tráfico, no perdí en casi ninguna curva, y este es el potencial del coche. Está todo muy cerca, en una décima podías estar séptimo, octavo, pero esa décima nos la tenemos que ganar en las próximas carreras", añadió.