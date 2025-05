¿Medita Goldman Sachs enviar a los ‘hombres de negro’ para apropiarse del Barça?

Dicen que la ‘gent blaugrana’ está muy feliz, que ha recuperado la ilusión, que se sabe poseedora de un equipo que ya le ha dado suficientes alegrías como para intuir que, la próxima década, esto será ‘bufar i fer ampolles’. No seré yo quien lo dude.

Pero junto a toda la parafernalia que ha seguido a la conquista de los títulos, especialmente, del triplete del equipo creado y dirigido por Hansi Flick, la afición, si quisiese a su club, si se sintiese íntimamente vinculado al ‘més que un club’ y, sobre todo, si se considerase (aún) propietario del Barça, debería reflexionar sobre muchas de las cosas que están ocurriendo, que le son ocultadas y, sobre todo, que muy pocas voces publicitan y sobre las que muchos hacen hasta bromas, cuando son tremendamente serias, preocupantes y hasta peligrosas.

Déjenme que, como casi siempre (sí, ya sé que mucha gente me tacha de aguafiestas, estupendo), les cuente un par de asuntos que, si usted es socio-propietario del Barça, deberían preocuparle y mucho, por más que los títulos, Cubarsí, Pedri y Lamine Yamal, ese bosque de estrellas, no le dejen ver más allá del marcador y la vitrina de títulos.

Por ejemplo, el tremendo poder que tiene, que ha acaparado, alguien que no es nadie, el señor Alejandro Echevarría, que ya se vio obligado a dimitir por su ‘taranná’ e ideología, digámoslo todo, poco adecuados a la idiosincrasia del Barça. De la misma manera que Joan Laporta solo quiere aduladores a su lado, Echevarría solo quiere, contrata y emplea a confidentes, informadores, ‘espías’, gente a la que coloca en puestos estratégicos para que se lo cuenten todo. Y, si no se lo cuentan todo, son debidamente sustituidos.

Joan Laporta y su equipo habitual. / EL PERIÓDICO

Ahora, echando mano, de nuevo, de la cantera del Banc de Sabadell, ha apartado a los dos responsables de comunicación del primer equipo del Barça. Dicen que por filtrar información a los medios de comunicación, cuando el que la filtra es él. Yo conozco poco a los dos profesionales castigados, pero, desde luego, a mí no me han dado ni los buenos días, no sé qué le habrán dado a los demás.

Que un jefe, que no es jefe, sin cargo ni responsabilidad te saque del puesto de trabajo después de 17 años desempeñándolo sin queja por parte de Rijkaard, Guardiola, Vilanova, Martino, Luis Enrique, Valverde, Setién, Koeman, Xavi y Flick, da que pensar, sobre todo si el que filtra las cosas es tu jefe. Los dueños del club lo saben, pero siguen permitiendo que alguien sin responsabilidad ni cargo alguno mande más (o tanto) como el presidente, su cuñado.

Red de espías

Implantar el miedo es una de las maneras más eficaces (y mezquinas) de mandar, de gobernar, de dirigir, de ostentar y ejercer el poder. Echevarría lo quiere saber todo y si el personal de Comunicación, un doctor, un fisio, un utilero no se lo cuenta, corre peligro de acabar desplazado o despedido. Todo eso, cómo no, con el visto bueno de su cuñado y, por descontado, con la complicidad de gente como Enric Masip, que también tiene colocados en todos los rincones del club (los empleados los conocen a todos) a sus espías y ‘piadores’.

Esa podría ser la primera preocupación para los socios-propietarios antes de irse, felices, de vacaciones. La otra es la crítica situación del préstamo de 1.500 millones de euros (por cierto, en esa cifra siguen sin estar los cientos de millones que deberán costar los dos pabellones prometidos y aprobados en asamblea) que se firmó con Goldman Sachs y JP Morgan, cuya documentación (540 páginas) firmaron –hay quien duda que se las leyeran—Laporta y Eduard Romeu, entonces vicepresidente económico del club.

Laporta querría que nosotros solo hablásemos de estos temas con su amigo el ‘chaquetas’, que solo sirve para convencer a los socios de que todo va como una seda y, luego, desaparecer. Pero cuando hablas con economistas de prestigio y catedráticos de economía, llegas a la conclusión de que realmente el Barça, bueno, el futuro del Barça, peor, la propiedad del Barça, está, contrariamente a lo que han explicado (y garantizado) al socio, en auténtico peligro.

Goldman Sachs sabía que, convirtiéndose en el banco del Barça, compraba la Coca-Cola del fútbol: si pagan, bien, estupendo, si no pagan, me quedo el club por solo 1.500 millones de euros y lo vendo por diez veces más.

Y lo está por diversas razones. Una, porque Limak no ha cumplido con los plazos y el estadio lleva un año de retraso. Lo está porque Laporta no ha querido cobrarles a sus amigos turcos el millón de euros de penalización diario por el retraso. Y lo está porque como el estadio nuevo no genera dinero fresco para pagar ese tremendo préstamo, hay que renegociar las condiciones.

Goldman Sachs no es Tebas

Y si te ves obligado a renegociar las condiciones, los que saben de economía, no Laporta (abogado) Ferrán Olivé (médico), Manuel del Río (Director Corporativo), ni Ángel Riudalbas (responsable del Barça Innovation Hub), ni siquiera el ‘chaquetas’, Xavier Sala i Martín, te dicen que Goldman Sachs tiene las de ganar y será Goldman Sachs, no el Barça, quien pondrá las condiciones del nuevo préstamo. Y serán, claro, favorables a Goldman Sachs.

Goldman Sachs tiene preparados a sus ‘hombres de negro’ para intervenir cuando vean peligrar su negocio. Y, si el Barça debe renegociar las condiciones de los bonos que los norteamericanos han colocado en aseguradoras USA, que solo quieren rentabilidad a tope, significa que el ‘més que un club’ sigue en el borde del precipicio, en el alambre, con peligro de convertirse en ‘bonos basura’.

Goldman Sachs hará lo que sea antes de tener que comerse los bonos. Ese marrón no se lo comerán. Goldman Sachs no es, desde luego, la Liga de Fútbol Profesional, no son Javier Tebas. Estos no tragarán con las trolas de Laporta&Cia. No se conocen quien le haya metido un gol. Muchos menos, dos.

La plantilla del Barça posa con los tres tíulos conseguidos en la temporada 24-25. / FCBARCELONA

Goldman Sachs aceptó asociarse al Barça, ser el banco del Barça, porque era como comprar la Coca-Cola del fútbol. En la nueva negociación, Goldman Sachs aumentará los intereses, pedirá más garantías, se quedará con más activos al club, amenazará con convertir al Barça en una SAD o, simplemente, convertirá los bonos en acciones, se apropiarán del 51% del Barça y sacarán esas acciones al mercado, ganando muchísimo más que lo prestado.

El gran negocio

Goldman Sachs, de una u otra manera, ya ha hecho el negocio. Si el Barça le paga periódicamente los intereses acordados, bien, estupendo, seguirá cobrando, pero ya se ha visto que eso es imposible por más que el Barça ahora venda que todo esto estaba previsto.

Y si el Barça no puede pagar, como ocurre ahora, las condiciones las seguirá poniendo el banco USA y lo único que queda por decidir, que no lo decidirán, desde luego, ni Laporta, ni Olivé, ni Del Rio, ni Riudalbas (parece que Echevarría no está en ese negociado), es si Goldman Sachs acepta seguir creyendo en el Barça y acepta alargar los pagos o, definitivamente, envía a los ‘hombres de negro’ y se queda con el club, lo trocea y acaba vendiendo por 10.000 millones de euros algo que compró prestando, simplemente, 1.500 millones.