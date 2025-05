Martín busca la reconciliación (momentánea) con Apriilia en Misano

Todo parece indicar que la fiesta que Aprilia celebra este fin de semana en el circuito Marco Simoncelli, de Misano, será considerada un remanso de paz, nunca de reconciliación, de momento, entre el equipo de MotoGP de la firma de Noale (Italia) y su flamante campeón del mundo, Jorge Martín, que ha llegado esta mañana a la instalación italiana acompañado de su manager, Albert Valera.

El ambiente ha resultado tan correcto, incluso acogedor entre las dos partes, que no dejan de pensar cada una de manera distinta, pues la marca cree que ha demostrado tener una moto ganadora con Marco Bezzecchi y ‘Martinator’ insiste en que no la quiere para el próximo año, que el madrileño, que había pensado estar solamente el sábado en Misano, ha decidido quedarse hasta mañana por la noche y, por tanto, asumir, si es que se producen, las críticas, los pitos o los abucheos de los miles y miles de aficionados de Aprilia, que llenarán mañana las tribunas del trazado que recuerda al mítico y popular Marco Simoncelli.

Jorge Martín, hoy, en Misano, en la fiesta de Aprilia. / APRILIA RACING TEAM

Martín, que en todo momento ha estado acompañado de Valera, en un gesto que demuestra que ambos comparten estrategia y opinión, ha estado conversando con técnicos y mecánicos de su equipo y, posiblemente, mañana pronunciará unas palabras en la gran fiesta de Aprilia. El campeón dio unas cuantas vueltas al trazado italiano, pilotando dos Aprilia de gran cilindrada como son las imponentes RS660 y RSV4.

Se espera que mañana tanto Massimo Rivola, máximo responsable de Aprilia Racing, como Jorge Martín vuelvan a comentar la delicada situación que vive el equipo de MotoGP, aunque no se esperan grandes novedades.

Antonio Boselli, máximo responsable de comunicación del Grupo Piaggio, propietario, entre otras marcas, de Aprilia, se ha mostrado, en declaraciones a gpone.com, “muy, muy, contento” por compartir este fin de semana con “Jorge, pues todos en Aprilia lo único que perseguimos es que a Jorge le vaya tan bien como le ha ido a Marco (Bezzecchi), es decir, que se sienta orgulloso del poderío de Aprilia y pueda competir contra los mejores”.

'Martinator', que ha dado varias vueltas al trazado Marco Simoncelli pilotando dos Aprilias de calle de gran cilindrada, la RS660 y la RSV4, ha compartido un buen rato con varios miembros de su equipo de MotoGP.

Hay que recordar que esta es la primera vez que Martín y el ‘staff’ directivo que lidera el italiano Massimo Rivola se han visto las caras tras el cruce de comunicaciones, primero por parte de Aprilia, en Silverstone, donde defendió que el contrato que se firmó es por dos años (2025 y 2026) y que, por tanto, Martín deberá cumplir y, después, por parte del piloto, que insistió en que la decisión de no cumplir el año que le queda esta tomada, aunque pidió un plazo a la fábrica italiana para seguir probando la moto.

Jorge Martín, con una moto Aprilia de calle de gran cilindrada, hoy, en Misano. / APRILIA RACING TEAM

Martín activó, en Le Mans, la cláusula por la que si, disputados seis grandes premios, no está peleando por el título puede quedar libre en 2026 y Aprilia insistió, inmediatamente, no solo en que esa cláusula no es aplicable porque ‘Martinator’ solo ha corrido uno de esos seis grandes premios, sin acabarlo por caída. Además, la firma de Noale advirtió a sus competidores que no pueden hacerle oferta alguna a Martín, pues tiene contrato en vigor hasta finales de 2026. Aprilia está convencida, aunque no tiene pruebas, de que Martín ya ha llegado a un acuerdo, tal vez verbal, con Honda para, si queda libre, correr los tres próximos años (2026, 2027 y 2028) con la moto alada.