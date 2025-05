Unos juegos olímpicos para los pequeños estados

Estos días vive escudriñando las paredes en busca de un enchufe, con el cargador en el bolso. "El lunes o el martes llevaba todo el día entre llamadas y 'whatsapps' y llegó un momento que el teléfono dijo basta. Empezó a hacer luces. No hacía nada más. Me puse a contar las llamadas y eran 218. Ahí entendí que el teléfono me dejara abandonada. El teléfono y la voz", ríe Anna Garcia (Escaldes-Engordany, 1965), la vicepresidenta del Comité Olímpico de Andorra y la presidenta del comité organizador de los Juegos de los Pequeños Estados de Europa 2025. Se han disputado esta semana en el país de los Pirineos con más de 1.000 deportistas de nueve países y 19 disciplinas.

Los Juegos de los Pequeños Estados, unos Juegos Olímpicos a muy pequeña escala, nacieron el año 1985 para brindar un espacio bienal a los países del continente que no alcanzaban el millón de habitantes, partiendo de las dificultades que tenían para acceder a las Olimpiadas: Andorra, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, San Marino y Chipre, más Montenegro desde 2009. Entre los nueve países solo suman 13 medallas en toda la historia de los Juegos Olímpicos: dos oros, siete platas y cuatro bronces. Mónaco, Malta, Liechtenstein y Andorra no tienen ningún metal olímpico. Andorra logró su primer diploma olímpico el verano pasado en París, por obra de la piragüista Mònica Dòria. Este 2025 se ha proclamado campeona de Europa.

Nahuel Carabaña / cedida

Fue la abanderada de Andorra en París con el atleta Nahuel Carabaña (La Seu d'Urgell, 1999), que esta semana ha repetido el honor. En el desfile de París se giró un momento para mirar atrás y había nadie: Andorra solo tenía dos deportistas en las Olimpiadas, como en Tokio 2021. "Fue precioso llevar la bandera y demostrar que los países pequeños también existimos y también podemos estar ahí". En la ceremonia de los Juegos de los Pequeño Estados, este lunes, se giró un momento para mirar atrás y vio a más de 150 atletas andorranos. En Malta 2023 fueron 66 y en Montenegro 2019, 25. "Fue un momento muy emocionante", asiente Carabaña, profesional. También habla con alegría de París: un sueño cumplido, "lograr algo que poca gente de Andorra ha conseguido". En la villa olímpica iban a comer y a cenar con su entrenador. Los dos solos.

El medallero

En 2021 se había convertido en el primer atleta andorrano de la historia en conseguir una medalla europea y esta semana, delante de amigos y familiares, ha podido sumar dos oros más a su colección de medallas de los Juegos de los Pequeños Estados: en 3.000 obstáculos y en 5.000 metros, a la espera de la carrera de 10.000 metros. "Estoy muy contento. Nunca veré el estadio Comunal así de lleno en mi vida", dijo. Andorra, colista en el palmarés histórico, finalizó la jornada del jueves con 21 medallas.

La judoka Lia Povedano (Encamp, 1997) fue bronce y la abanderada de Andorra junto a Carabaña. Lloró en la inauguración, presidida por el presidente del comité olímpico internacional."Intenté disimularlo un poco, pero se me escaparon las lágrimas. Fue muy emotivo. Para todos aquellos que quizás no podremos estar nunca en unos Juegos Olímpicos, un Mundial o un Europeo sentir que formas parte de una delegación y que todos juntos representamos a un país es muy bonito. Y más en casa. Fue increíble. El pabellón estaba lleno. Vino gente de todas partes, gente que no conocemos. Se oía 'Andorra, Andorra'", afirma.

Lia Povedano, judoka / Cedida

Y también lloró sobre el tatami tras conquistar la medalla. En la grada estaban sus alumnos, con pancartas: es profesora de Educación Física. "Cuando llegaron les abracé y nos sacamos una foto y les dije que me tenía que ir porque tenía que estar centrada en la competición. Eran muchas emociones y me desconcentraba". Se levanta a las 5:45 para ir al gimnasio, se pasa el día en la escuela y a las 20:30 entrena en el tatami. "He aprendido que no se puede estar siempre al 100% y a poner límites, sobre todo a la autoexigencia. A veces una es la que más piedras se tira sobre su propio tejado. Quieres estar en todas partes. Pero si un día no se puede no se puede. No es un fracaso o un paso atrás no llegar a todo o no levantarte un día a las 6 para ir a entrenar".

Fue su tercer combate en dos años, martirizada por las lesiones. Pensó en dejarlo, pero no se rindió. Irradia alegría. "Si hago una publicación en Instagram pondré Juegos de los Pequeños Estados, pero para mí son los Juegos", concluye Povedano.

Un evento "nacional"

Garcia celebra que se trata de "un evento nacional" para Andorra, sede por tercera vez después de 1991 y 2005. "Hay un ambiente precioso. Todo esto dará pie a que en algún momento algún joven pueda elegir algún deporte. Es una vitrina de posibilidades. Aquí hay atletas salidos de la edición del 2005, niños que descubrieron un deporte y ahora compiten", añade. Subraya el papel de los 825 voluntarios y dice que se trata de una oportunidad para "visibilizar" a los nueve países. En paralelo a la cita se ha celebrado una cumbre de jefes de estado y de gobierno para reivindicar su papel internacional y una reunión de los ministros de Deportes.

Los Juegos de los Pequeños Estados, dice, son una gran posibilidad para todos estos deportistas de aspirar a ser protagonistas en el plano mundial, "aunque nosotros continuamos compitiendo con pequeñas grandes naciones". Andorra tiene unos 80.000 habitantes: el doble que Liechtenstein, Mónaco y San Marino. Malta, Montenegro y Luxemburgo, más de 600.000. Y Chipre, más de 1,2 millones. Entre los nueve países no llegan a los cuatro millones: media Catalunya. "Un día de estos decíamos entre risas que ahora haremos los Juegos de los Pequeños Estados dentro de los pequeños estados".