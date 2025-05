Las altas temperaturas marcan el GP de Fórmula 1 en Barcelona: "Hay que vivirlo aquí, da igual el calor"

Las gorras de las escuderías eran mucho más que elementos de merchandising en la segunda jornada del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya que tuvo lugar este sábado. Hasta 50º alcanzó el asfalto a mediodía y de hasta 30º, con más de un 45% de humedad, era la temperatura ambiente. El calor, sofocante, convertía las sombras en espacios VIP y cualquier trapo, cartón o bandera podía hacer las veces de parasol improvisado, pero más que cotizado, para las decenas de miles de espectadores que vieron en Montmeló los terceros entrenamientos libres y la clasificación de la máxima categoría del automovilismo.

Lo avisó por la mañana el Conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en un encuentro informal con la prensa: "Gorra y agua. Gorra y agua. Gorra y agua. La previsión de temperaturas es muy muy elevada". Era una constante que se repetía en todas las zonas del circuit. Los sistemas de ventiladores y los vaporizadores funcionaban a todo gas en las zonas de espera de servicios y frente a la pantalla de la Fan Zone. "Hace un calor tremendo, pero ya sabemos a lo que venimos", dice convencido Manu. Junto a Laura se han montado un acogedor chiringuito a la sombra para comer y hacer tiempo hasta la clasificación con una bandera de Asturias. No cabe duda a quién han venido a animar. "Alonso nos ha dado tantas alegrías que es dificil dejar de animarle. No importa que no gane, siempre será el más grande", zanja convencido.

Un grupo de argentinos aficionados de Colapinto en la Fan Zone. / Begoña González

El fenómeno fan es así. No entiende de razones lógicas en muchas ocasiones y va más allá de clasificaciones y tablas. "Le tengo mucha fe a Franco (Colapinto). No esperamos que sume puntos, pero al menos que termine la carrera. Con eso es suficiente y montaremos la fiesta", aseguraba en esa línea emocional Belén. Es argentina, lleva un año y medio viviendo en Barcelona y acaba de juntarse con otros veinte argentinos que acaba de conocer para cantar y animar a su piloto nacional. "Los argentinos nos reconocemos fácil. Yo vine sola y fíjate ahora", añadía su compatriota Mercedes, afincada en Málaga, entre abrazos y cánticos con aficionados que literalmente conoce de hace 2 minutos.

Fans de Alonso: "Ojalá la 33"

Es cierto que el piloto asturiano cuenta aquí con muchos aficionados porque corre en casa, pero entre los extranjeros la camiseta de Aston Martin se ha convertido en el símil automovilistico de volver a casa con un imán de la Sagrada Familia. Sobre todo, se han vendido camisetas de hombre talla L, confirmaban desde la tienda oficial. Quizás sea ese el perfil del aficionado más nostálgico, el que vivió los grandiosos años del asturiano en 2005 y 2006, quién sabe. Lo que sí es cierto es que el verde era uno de los colores más vestidos este sábado en Montmeló. "Nosotros somos muy de Hamilton, pero si había que llevarse un recuerdo de Barcelona iba a ser, obviamente, la camiseta de Aston Martin", afirma Jason con una bolsa de merchandising que acaba de comprar en la zona de tiendas del Circuit. Llegó el jueves desde Londres y tras hacer un poco de turismo ("la Sagrada Familia y Las Ramblas") ya se vino directo para el Gran Premio con sus dos amigos.

Antonio y su hija menor en el Circuit de Barcelona-Catalunya. / Begoña González

Como él, Antonio, que es muy muy de Ferrari, ha comprado también en la tienda de Aston Martin. "Una de mis hijas me ha salido de Aston Martin", dice con resignación. Su total look del Cavallino Rampante no deja demasiado en el aire a quién ha venido a apoyar él. Pol y Núria en cambio han venido a ver al 'Nano' y él lleva al cuello anudada una bandera de Asturias. "Somos de Barcelona, pero somos muy de Fernando", justificaba. "¡Ojalá ver la 33!", añadía ella a la pregunta de qué esperaban de la carrera dominical. "Yo me conformo con un top 10 y que caigan los primeros puntos", rebate él poco antes de subir de nuevo a la tribuna en la que tienen los asientos para comerse el taper que han traído. A diferencia de ellos, en las zonas ajardinadas hay aficionados que han levantado verdaderas infraestructuras para descansar a la sombra. Hay incluso hamacas en los árboles. Y es que toda superficie en la que no toque el sol es susceptible de convertirse en un lecho improvisado para recargar pilas antes de que a las 16.00 h. se reanude la actividad en pista.

David, Lluna y Joan aprovecharon ese ratito para darse un paseo por las tiendas de la Fan Zone y dejarle un mensaje a Alonso en un vídeo organizado por Aston Martin. Lluna es la primera vez que viene, pero sus dos amigos que tienen más experiencia ya la han avisado del calor. "El ambiente, el sonido e incluso el olor a neumático es inexplicable. Hay que vivirlo aquí, da igual el calor", aseguran. "Yo espero que el año que viene venga la 33 y con suerte el tercer mundial en 2027", dice David. "2005 y 2006, el final en Brasil... Fue brutal. Ojalá aquí", sueñan.

David, Lluna y Joan en el Circuit de Barcelona-Catalunya. / Begoña González

El triunfo del Fan Village

La locura por la Fórmula 1 es total, aquí sin duda, pero también en el centro de la ciudad, donde vivía su última apertura el Fan Village con pantallas gigantes sobre el escenario para poder seguir la clasificación. “Hemos cerrado la semana del Fan Village de Plaça Catalunya con un gran éxito de afluencia, no solo los días que fueron los pilotos. Eso significa que la Fórmula 1 nos gusta cada vez más. Hay un interés por parte del Govern de la Generalitat de estar al lado de la Fórmula 1, también por parte del Ajuntament de Barcelona. Aquí estamos para hacerlo bien y para que Catalunya, Barcelona y todo el mundo puedan disfrutar de este gran premio”, dijo Sàmper poco después de zanjar que las negociaciones para la renovación del trazado catalán en el calendario se están "cocinando a fuego lento".