Toril deja el femenino del Real Madrid, pero suena para el Juvenil A que ha liberado Arbeloa

José Alberto Toril ha dejado de ser entrenador del femenino del Real Madrid, pero eso no significa que haya dejado de formar parte del club blanco. El exjugador y entrenador madridista anunció su salida del femenino, pero lo hizo sin despedirse del club. “Es el momento de un cambio, de buscar nuevas experiencias y retos”. Así arrancaba el comunicado en el que se despedía de su actual cargo. “Quería dar las gracias al Presidente, Florentino Pérez, a José Ángel, a Begoña y a Ana por confiar en mí para un proyecto tan grande como este. El fútbol femenino es imparable y me alegro mucho por haber podido contribuir a su crecimiento y al de nuestro equipo. Construir valores, hábitos y profesionalidad en el día a día”, advertía en el comunicado.

Un año más de un contrato "generoso"

Pero una vez escenificada la marcha del femenino, fuentes del club consultadas por EL PERIÓDICO son incapaces de confirmar su marcha del Real Madrid o una posible reubicación para completar la temporada que le resta firmada. Toril es una figura muy considerada por el presidente Florentino Pérez. “Otro que no hubiera sido él, no habría aguantado tanto en el cargo”, deslizan desde el club. En 2021 asumió el encargo del Real Madrid, que le puso al mando del equipo femenino, y en estos cuatro años han cumplido los objetivos, al entrar siempre en Europa. Se marcha, sin embargo, con la espina clavada de no haber levantado ningún título, por más que tuvo muy cerca la Copa de la Reina hace dos temporadas ante el Atlético.

Toril, del que fuentes del club afirman que “tiene un salario por encima del estatus de entrenador del femenino”, se marcha un día después de que lo haya hecho Raúl González Blanco. “Es curioso que se hayan marchado los dos tan seguidos, aunque hace meses que se daba por hecho que esta era su temporada de despedida”, sostienen desde dentro del club. La salida de Toril, junto a la de Olga Carmona y otras jugadoras de peso en el vestuario invita a pensar que el anunciado relevo generacional se está produciendo en un vestuario que ha abierto la puerta a caras nuevas como las de Yasmin Ribero o Sara Däbritz, quien compartirá la medular blanca con Sandie Toletti, Angeldahl , Melanie Leupolz y Caroline Weir.

Heredar el banquillo de Arbeloa

Toril agradecía en su comunicado “estos 14 años. He pasado por casi todas las categorías como futbolista y puestos importantes como entrenador. Solo puedo tener palabras de agradecimiento y admiración por nuestro club. Sé que esto es un hasta pronto y que volveré a la que siempre es mi casa, donde he sido, soy y seré feliz. ¡Hala Madrid y nada más!”.

Una despedida que sonaba a portazo, pero que a medida que pasan las horas la posibilidad de reintegrarlo en otra posición en la cantera gana enteros. El banquillo del Juvenil A, uno de los más atractivos de la cantera, ha quedado libre tras el ascenso de Arbeloa al Castilla, y en los pasillos de la Ciudad Deportiva suena Toril como uno de los candidatos. No es el único candidato, porque se da por hecha la llegada de Julio Baptista a la cantera blanca. En Valdebebas esperan el final de las competiciones de todas las categorías parfa confirman la reestructuración de una cantera que puede cerrar este curso con 14 títulos, de los que ya hay 12 asegurados.