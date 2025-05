El Giro queda pendiente de una montaña sin asfalto llamada la Finestre

La Finestre es un monte sin asfalto, un lugar donde no hay recreo ciclista. En los Alpes italianos, no muy lejos de la frontera francesa, se va a resolver el Giro, el sueño de cualquier organizador, que la carrera llegue abierta casi hasta la última etapa. Y así es, porque en la ronda italiana, a pesar del pundonor, la resistencia y la clase, por supuesto, de Isaac del Toro, el líder mexicano de la carrera, sólo 21 años, no está Tadej Pogacar, como en 2024, porque de lo contrario ni habría fugas triunfadoras ni corredores como el francés Nicolas Prodhomme tendrían la dicha de levantar los brazos como vencedor de la antepenúltima etapa de la prueba.

Sucedió este viernes algo que podía ser previsible. Es tan dura y larga la etapa de este sábado que hasta resultaba conveniente ascender por los cinco montes enclavados en el valle de Aosta con cierta prudencia. Había que guardar la ropa, porque no llamándose Pogacar, cualquier ataque en la lejanía más que una obra de arte habría sido una locura.

Por eso, fructificó la fuga, en la que también participaron sin éxito Carlos Verona y Pello Bilbao. Y, por idéntica razón, Richard Carapaz prefirió mover el árbol del Giro y probar a Del Toro, a falta únicamente de dos kilómetros para coronar la cumbre de Antagnod, el último puerto de la etapa, un demarraje más bien de prueba que con vistas a un resultado efectivo.

Yates, distanciado

Sirvió sólo para distanciar a Simon Yates y para que el Giro parezca este sábado un duelo entre el primero y el segundo de la general con más de 200 kilómetros en la ruta. ¿Será capaz Carapaz de distanciar a Del Toro sobre todo en los 9 kilómetros donde el asfalto no existe, donde surgen las piedras, donde sería más aconsejable subir con una bici de gravel o de montaña? Este será el aliciente a un día de que acabe la fiesta para algunos e infierno para otros de un Giro con ganador inesperado, sea el que sea. ¿Por qué no puede resistir Del Toro?

En su contra juega el hecho de que el único día en el que ha mostrado flaqueza fue durante la etapa del pasado martes, por encima de los 200 kilómetros, parecida en longitud a la que afrontarán este sábado camino de la estación de esquí de Sestriere, con una subida final, que no es gran cosa, pero donde si anteriormente los bastos han predominado en la baraja del Giro, se puede atragantar como el peor de los Tourmalets, Mortirolos o Anglirus. Y si no que se lo pregunten a Miguel Induráin, que estuvo contra las cuerdas ante Claudio Chiappucci durante el Tour de 1992.

Los tiempos

Atacó Carapaz y Del Toro se enganchó a su rueda. Nadie más pudo responder. Llegaron los dos a meta para jugarse los 6 y 4 segundos de bonificación como segundo y tercero de la etapa puesto que Prodhomme ya se había convertido en el ganador del día. Del Toro batió al ciclista ecuatoriano y consiguió un plus de dos segundos de bonificación sobre su rival. Ahora, Carapaz está a 43 segundos de Del Toro. Ambos sacaron un tiempo extra de 25 segundos sobre Yates, distanciado a 1.21 minutos de la ‘maglia rosa’. Todo está abierto. Todo está pendiente de una montaña sin asfalto, que está en la órbita del Tour para un futuro, el lugar donde Chris Froome tumbó precisamente a Simon Yates en 2018 y el ascenso donde sufrió Alberto Contador, como pocas veces en su carrera profesional, para salvar la victoria en el Giro de 2015.

Allí, sobre piedras y tierra oscura, será imposible esconderse, más bien rezar para que no se estropee la bici y sobre todo para que las piernas respondan, para que Roma vea el domingo a un vencedor diferente del que se esperaba hace tres semanas cuando comenzó el largo peregrinaje de la ronda italiana; sin Roglic, sin Ayuso, sin Landa, sin Ciccone y sin Hindley, favoritos en mayor o menor medida, que por culpa de las caídas quedaron fuera de la pelea final por llegar vestidos de rosa a la capital italiana.

