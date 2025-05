Martín Girard ama a Flick... y a Lamine; por Juan Cruz Ruiz

Ha pasado algo en el Barcelona y no sólo se llama Lamine, o se llama Pedri, que son espejos de distintas rarezas. Lo que ha pasado, sobre todo, es Flick, ese entrenador que parece un profesor de las primeras horas del colegio, ocupado porque los chicos se junten adecuadamente y no se vuelvan locos con el recreo.

Lo del recreo se lo tomó a coña el portero titular y después supo las consecuencias del que manda. En el caso de los dos futbolistas que él ha estimulado en la presente reinvención del Barça, Lamine y Pedri, Flick se ha ocupado de que los dos miren sólo de vez en cuando a la zona del entrenador porque saben que, aunque no los mire, él se estará fijando en su juego de ojos que, en un tiempo, cuando Lewandowski era el rey del mambo, parecía un martirio para los muchachos.

Hubo muchas veces, pero yo vi una vez al astro polaco mirar al muchacho que será nombrado 10 del Barça como si le hubiera robado una cartera de oro. En esta temporada Flick le ha regalado a todos, a todos, la misma mirada; al que no se lesionaba y al que se lesionaba, al que triunfaba con alegría o aquel que no se acostumbra a ser también reo de banquillo.

Poco a poco esa actitud del preparador alemán, que ya debe saber español e incluso latín, o catalán, ha ido calando en la vida española como parte de un tesoro que otros no tienen y que quisieran tener, en lo que respecta, sobre todo, al tratamiento del personal.

Me di cuenta de este hecho tan singular (el amor de una plantilla a un entrenador) cuando este miércoles me encontré en Madrid con una leyenda del fútbol, Martín Girard, que acudía a un acto en el Círculo de Bellas Artes. Se acercó a mí, como barcelonista que soy, para celebrar su regreso a la pasión azulgrana, que últimamente la hemos tenido desmejorada. Me dijo que era un milagro, “el milagro de Flick”, lo que estaba pasando con él y con el Barça de este tiempo, capaz de adiestrar como a artistas del balón a dos que ahora podrían ser de cualquier legión económica del fútbol extranjero…

Martín Girard es el nombre que Gonzalo Suárez se puso cuando era el mejor cronista de fútbol de España; hijastro de Helenio Herrera, hizo de sus artículos en Dicen y en Lean, una leyenda. Ahora tiene como 90 años, y sigue tan campante. Oírle hablar así del fútbol del presente, después de años de modorra barcelonista, me pareció la mejor celebración posible de la ficha millonaria (¿y por qué no?) de Lamine, que ahora estará con el 10, tan cerca del ocho.