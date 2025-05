Felipe Perrone, ante su última Final Four con el Barceloneta: "No esperaba, a mis 39 años, estar disputando una Champions"

A sus 39 años, y tras más de 20 en el waterpolo profesional, a Felipe Perrone (Rio de Janeiro, 1986) le quedan pocas cosas por hacer en la piscina y sin embargo, en su plan de retirada progresiva del primer nivel quiso guardar un hueco especial a la Champions. Este año, el hispanobrasileño acordó jugar solo los partidos de Champions en el Zodiac Atlètic Barceloneta (CNAB) que capitanea. "Una Champions siempre es especial", afirmó antes de viajar a Malta.

Este viernes a las 19:30 h. el CNAB se jugará el pase a la final de la Champions ante el Novi Beograd de Belgrado mientras que paralelamente harán lo propio el FTC Telekom húngaro y el CN Marseille francés. Felipe Perrone y Alberto Munárriz son los únicos dos jugadores actuales del club que estuvieron en la piscina cuando el Barceloneta se coronó campeón europeo en 2014 y el eterno capitán buscará despedirse de la competición por todo lo alto repitiendo la gesta 11 años después con un equipo completamente renovado.

"Somos como el Barça de Flick", bromeó. "Llegamos con mucha ilusión. Este año somos un poco como el Barça de fútbol, tenemos un juego innovador, muy diferente, muchas veces jugamos sin boyas, algunas veces hacemos la línea de fuera de juego que Elvis (Flatovic) se enfada con nosotros porque arriesgamos mucho, pero hasta ahora nos ha dado resultados y tenemos la confianza que nos dará la Final 4", explicó. "Jugamos con mucho ataque. A veces demasiado", reconoció.

Felipe Perrone, durante los Juegos de París con la selección española. / Efe

Habiendo ganado 45 de los 46 partidos de Liga, el CNAB llega en uno de sus mejores momentos de forma a la batalla por dominar la cúspide europea. "Llegamos en buena forma, pero la experiencia nos dice que estos partidos son distintos, da igual lo que lleves de antes. Además, en Malta el waterpolo se vive con mucha pasión. Nos hace ilusión jugar con una piscina llena y abierta", aseguró el jugador. "Siento algo especial. Es muy especial esta competición y llegar en este momento y en este estado es muy especial para mí. Con lo que he recorrido todo este tiempo no esperaba estar con 39 años jugando una Final Four. Es bonito y la gente disfruta viéndonos jugar", confesó.

Más allá del waterpolo

En el equipo, actualmente, la figura de Felipe es la de la experiencia, y su sabiduría la exprimen sus compañeros más jóvenes en momentos como este. "No hace falta que me pidan consejos los jóvenes. Yo no me callo. Les voy hablando todo el rato porque realmente es difícil imaginar la tensión que se siente en este momento. Es diferente a todo lo que han jugado antes, pero nuestros jóvenes están preparados", aseguró.

Su liderazgo, a estas alturas, es ya incuestionable dentro y fuera de la piscina. Nació en Brasil, donde vivió hasta que a los 15 años se mudó a España para cumplir el sueño de dedicarse al deporte que le apasiona de forma profesional y desde entonces, habiendo formado parte de la selección española y la brasileña, su función ha ido siempre más allá del deporte. Formó parte de proyectos para popularizar el waterpolo en su país natal durante los juegos de Río y siempre ha intentado llevar los valores del deporte a todos los rincones que ha podido así como ayudar a las nuevas generaciones a seguir avanzando.

Ahora, antes de dar un paso al lado de forma definitiva y seguir trabajando en esos valores desde el otro lado, este viernes se enfrentará al Novi Beograd en un duelo que promete ser intenso. "Tenemos que ser nosotros mismos para ganar. Jugar a la contra. Mantener nuestro juego alegre, innovador y de improvisación", avisó la leyenda del waterpolo.

"En el deporte, cuando llegas a semis, es otro nivel. Todo el mundo está nervioso, árbitros y jugadores. Se crea un caos que no nos beneficia. Nosotros siempre intentamos mantener nuestro estilo", señaló Perrone. Y es que, tanto es así, que el diez no deja hueco a los sentimentalismos hasta pasada la gran cita.

"Es tan grande la Champions que no es ni de Felipe ni de nada. Ganar esta Champions para este club lo es todo. Este club lo merece", zanjó el eterno capitán.