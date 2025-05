Un día mi hijo pequeño, tenía cinco años entonces, me preguntó: “Papá, ¿podemos ser del Betis también los días que no juega?”. Ese día confirmé que había entendido qué significa ser bético. El Betis es gerundio. Un sentimiento diario, una adhesión semanal, una militancia eterna. Si como decía Valdano, “un equipo de fútbol es un estado de ánimo”, el Betis es una forma de entender la vida. Y diría que más concretamente una manera de levantarse después de caer. Es ahí donde el Betis es diferente, ni mejor ni peor. Singular, resiliente.

No es sencillo ser bético. No hay títulos a los que abrazarse, ni cracks millonarios que pelean por el Balón de Oro que te llenen los ojos. Manuel Pellegrini Ripamonti nos está regalando unos años que no olvidaremos. Años en los que el Betis tutea a los rivales en España y viaja con las alforjas cargadas de ilusión por Europa. Y de esta final, clavada amargamente en nuestro corazón, también sacaremos una lectura positiva.

'Bretislavia'

‘Bretislavia’, que siempre quedará así en la memoria, vio a un buen Betis que tuteó y dominó al Chelsea en la primera mitad. Pero este Betis hecho para atacar terminó defendiendo durante demasiado tiempo. “Nos hemos refugiado en el marcador”, confesaba un Isco que ha caído de pie en este club de pellizco y arte. El desenlace fue duro, excesivo incluso. Pero no hay que buscar culpables ni señalar a nadie. Fueron mejores y lo merecieron. ¡Felicidades! Ahora toca relamerse las heridas, aguantar la guasa sevillista (ese partido nunca acaba) y mirar adelante.

Decía Kiko Veneno, otro bético ilustre, que “si no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería”. Y en el Betis hace mucho que nos dimos cuenta de lo que vale en el mundo. Y no es el marcador final. Nosotros ya ganamos el partido que había que ganar cuando nuestros padres nos inocularon la fe verdiblanca. El Betis ha sobrevivido en sus 120 años gracias a la ilusión y al amor incondicional a unos colores y una forma de ser. Un equipo que ha campado por tercera división, segunda, primera y ahora por Europa. Y siempre con la cabeza alta y muchos aficionados mostrando su apoyo incondicional detrás.

Hoy nos levantaremos siendo más béticos si cabe. La historia del Betis está escrita con la sangre de las cornadas que ha curado con orgullo y rabia. Estos días he leído una corriente de opinión que estigmatizaba el ‘manquepierda’. Discrepo. Yo lo reivindico, porque precisamente en estos días de vino y rosas paseando por Europa es cuando más debemos reivindicar lo que nos hace diferentes. Uno es del Betis sin preguntarse el por qué. No hay razón que lo explique. Nunca se deja de ser bético. En ninguna hora del día, en ningún momento de la semana. Hasta, como decía mi hijo pequeño, los días en los que no juega. Mis hijos lo han aprendido de su padre y yo lo hice del mío. Toca levantarse, como siempre.