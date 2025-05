¿Transitando por la cornisa?, por Sergi Mas

Resulta que en la temporada 2025-26 estaremos por 89ª ocasión en Primera División, familia. Felicitémonos y disfrutémoslo. Sin duda, estamos viviendo nuevos tiempos, nuevas formas de gestionar un fútbol moderno que a mí, sinceramente, no me apasiona. Pero es lo que hay.

Históricamente no estábamos acostumbrados a celebrar una permanencia, incluso desde el inicio de la era Chen. Pero el declive nos vino en los descensos casi seguidos de la 2019-20, y la expulsión -más que descenso- que nos sestaron en la 2023-24.

Y así seguimos, enganchados al clavo ardiendo. Y en esto del fútbol todo (o casi todo) se soluciona ganando partidos; y esas victorias se obtienen teniendo buenos jugadores, que deben ficharse con dinero. ¿Nos gusta transitar por esa cornisa, como decía el gran Miguel Angel Brindisi? Desde luego que no, pero es lo que hay.

Parece que hay quien olvida que independientemente del sentimiento en forma de club, somos una Sociedad Anónima de una arista de una empresa que se llama Rastar. Creo que hay quien todavía no lo entiende.

Como ocurrió segundos después de certificar la permanencia ante Las Palmas, no entiendo cómo alguien puede pensar que gritando “Chen, go home”, el Presidente de nuestra compañía, a 10.000 kilómetros de distancia, recoja los papeles y diga: “Vale, tenéis razón, me voy, tomad el club. Y gratis”.

Y nos queda una estructura en manos de Garagarza y González, o de “Fran y Manolo”, que podrían ser los protagonistas de una serie de Antena3. Visto cómo está el entorno, firmo y apoyo. En su comparecencia de este miércoles, el director deportivo estuvo firme y apostó por renovar a Puado y haber trincado un año más a Cabrera.

El community manager de un canal de la tele pública catalana, Esport3, publicó: “Así se reparten los millones de la Liga: el Espanyol le 'roba' dos millones al Girona”. Sufriendo desprecio tras desprecio con comentarios y bromitas así, que TV3 no espere nunca en la vida que tenga a favor la parroquia perica.