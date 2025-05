Este es el multitudinario entorno que acompañó a Lamine Yamal a la firma de renovación con el FC Barcelona

No tiene aún los 18 años y su entorno no para de crecer. Es un fenómeno futbolístico mundial convertido ya en una marca potente que necesita, como cualquier empresa, de especialistas que le asesoren en todo tipo de campos. Y los tiene. No hace falta más que ver las imágenes de su llegada el martes a las oficinas del FC Barcelona para la firma de renovación. Un multitudinario grupo acompañó a Lamine Yamal al acto que le liga al club azulgrana hasta el 2031. Al menos 15 personas que ayudan y asesoran al jugador entraron con él en las entrañas de la entidad.

Extrañamente, no se divulgó ninguna foto protocolaria del momento. Ni siquiera la típica de Joan Laporta con el jugador estampando sonrientes las firmas sobre el contrato, como se hizo en 2023 cuando tenía 16 años y se acometió la primera renovación. Una foto que suele tomarse en la sala presidencial, que se hizo pequeña ante tanta gente. Entre la parte de representación barcelonista y la parte de Lamine Yamal -muy superior la segunda a la primera-, difícilmente pudieron entrar todos.

Lamine Yamal trás la renovación con el Barcelona / El Periódico

¿Quiénes formaron el pelotón de acompañamiento de Lamine Yamal? ¿Y qué hacen? A la vista de las imágenes, encabezó la comitiva Jorge Mendes, el superagente del futbolista de Rocafonda desde hace un par de años, cuando se lo arrebató a Iván de la Peña, que lo había cuidado con mimo hasta entonces. Mendes selló la noche anterior la renovación con Laporta, con quien mantiene una relación de complicidad.

Su furgoneta negra llegó cinco minutos después de la de Lamine Yamal, que era idéntica. El equipo de Mendes, máximo dirigente de la agencia Gestifute, es amplio. El martes se pudieron distinguir a Hugo Valdir, un exfutbolista portugués que siempre viaja con él, Luis Grosso, sobrino de Mendes que trabaja en la agencia en Barcelona, y Sergio Alves, que salió de las oficinas detrás de Deco, con el que ha negociado codo con codo desde que el exfutbolista portugués asumiera la dirección deportiva. Mendes representó a Deco cuando era jugador.

Jorge Mendes, a la entrada del Juzgado de Pozuelo el pasado 27 de junio para delcarar por el caso Falcao. / SERGIO PEREZ

La comitiva incluyó también al portugués Paulo Rendoiro, el abogado principal de Mendes, quien revisa todos los contratos de la agencia. No faltaron Santiago San Torcuato y Santiago Liotta, dos abogados argentinos expertos en derecho deportivo asentados en Barcelona y a los que llaman los 'Santi'. El hermano del primero, Bernardo San Torcuato, fundó y dirige la empresa de márketing y relaciones públicas, 'The underdogs', que lleva los asuntos de comunicación del delantero azulgrana.

Furgoneta cruzada

Lamine Yamal apareció a bordo de una furgoneta negra un par de horas más tarde de lo previsto vestido con la informalidad propia de un adolescente. Conducía un chófer que cruzó el vehículo frente a la entrada de las oficinas, dificultando la toma de imágenes. De ella se bajaron, aparte de Lamine, su primo Moha y su amigo de la infancia Souhaib, casi dos hermanos. A la vera de Lamine aparece también Diogo Cardoso, otro familiar de Mendes, que ayuda en el día a día al futbolista. Un chico para todo. Y también dos miembros de seguridad.

Aparte, aparecieron los padres de Lamine Yamal. El padre, Mounir Nasraoui, se hizo notar una vez más celebrando la firma a la salida frente a todas las cámaras. Posteriormente, causó cierto revuelo un post en redes sociales con una imagen con el número 19,3, que se interpretó como el nuevo salario de su hijo. La madre, Sheila Ebana, más discreta como siempre, entró y salió junto a su pareja actual, con la que reside en El Maresme.

Lamine Yamal con su abuela / Instagram de Mounir Nasraoui

Faltó la abuela del delantero, Fátima, a la que se siente muy ligado, y toda una larga lista de tíos y primos que sí se vieron en la renovación de hace dos años. Quizá en el acto que, según el club, se llevará a cabo más adelante. Entonces, se supone, habrá imágenes. En cualquier caso, un entorno ciertamente multitudinario.