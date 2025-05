Michael Jordan ficha por primera vez como comentarista de televisión de la NBA. ¿Por qué ahora?

Michael Jordan se retiró en 2003 de la NBA y desde entonces no ha necesitado ponerse un mono de trabajo precisamente. Gana más dólares que cuando jugaba al baloncesto gracias a diferentes inversiones y acuerdos comerciales, ninguno como el vínculo con Nike, que le proporciona unos 100 millones anuales por un porcentaje de venta de zapatillas. Según Forbes, es el único deportista en la lista de los 400 hombres más ricos del mundo. Pues bien, Jordan ahora va a ponerse a trabajar. Ha fichado por la cadena NBC, que ostenta los derechos de transmisión de los partidos de la liga profesional, como "colaborador especial" para la próxima temporada, lo cual ha causado un considerable revuelo en Estados Unidos.

Jordan no se ha prodigado en ofrecer sus opiniones sobre la NBA desde que se quitara del foco. Ni siquiera en los más de 12 años en que fue accionista mayoritario de los Charlotte Hornets, de los que sacó una buena tajada con su venta. Ha priorizado su privacidad y quizá por ello su estatus de icono global no ha sufrido desgaste. De hecho, ese estatus se ha visto reforzado por la serie 'El último baile', de Netflix.

Sobre el mejor de la historia

En los debates sobre quién es o ha sido el mejor jugador de la historia, aún sale más que airoso. Cuenta con un ejército de fieles que no toleran que se cuestione que quizá Lebron James, Kobe Bryant o Stephen Curry puedan hacerle sombra. Jordan es mucho Jordan. Y él está al parecer algo cansado de todo ello. Según se ha publicado en EEUU, cree que la discusión sobre el tema se ha vuelto tóxica.

Ha sorprendido en EEUU que Jordan, de 62 años, no delegó en su agente, sino que llamó personalmente a la NBC para ofrecerse, según ha contado un ejecutivo de la cadena. Y este va más allá de las explicaciones oficiales que se dieron hace unos días cuando se anunció su incorporación. El ejecutivo en cuestión asegura que el mito de los Chicago Bulls quiere poner en valor la generación actual.

El ex jugador de baloncesto de la NBA, Michael Jordan,en Barcelona. EFE/Guido Manuilo/Archivo / Guido Manuilo / EFE

"Mike cree que el baloncesto ha evolucionado, pero muchos aficionados no lo ven así y utilizan a Jordan como arma en cada conversación. Y él ve eso como un problema", ha asegurado este ejecutivo. "Si escucharlo de su boca es suficiente para que estos seguidores dejen de faltarle el respeto a jugadores como LeBron, Curry o incluso Harden, pues que así sea. Quiere que el deporte avance. La era actual cuenta con algunos de los jugadores más talentosos que hemos visto. Es hora de que la afición empiece a apreciarlo”, dijo este directivo, promocionando una liga en que la NBC ha invertido mucho dinero en un contrato por 11 años.

¿El más bien pagado?

¿Qué hará Jordan? ¿Cuál será su cometido? No se sabe con precisión aún qué significa ser colaborador especial. Nadie lo ha explicado y existe un ambigüedad no resuelta. No se sabe si hará comentarios en directo durante los partidos, si se limitará a ofrecer comentarios antes o después, si aparecerá en programas específicos... Lo que va a percibir tampoco se ha dicho. En muchos medios digitales se ha publicado que se convertirá en el comentarista mejor pagado de la industria televisiva con 40 millones de dólares anuales, superando los 37,5 que cobra Tom Brady de la Fox por analizar en vivo los partidos de la NFL. Ni la cadena ni el jugador han confirmado este punto.

Indudablemente existe mucha expectación por saber cómo será el primer empleo con un micrófono del jugador que elevó la NBA y definió la cobertura que la NBC realizó en los años 90. Con los Bulls ganó 6 campeonatos en dos etapas distintas, 5 trofeos MVP, 10 veces fue el máximo anotador de la liga y en 14 ocasiones fue elegido para el All-Star. Una estrella en la pista, un icono global y una marca por sí misma de incalculable valor que el universo de la NBA podrá al fin escuchar.