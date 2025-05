El Espanyol trabaja para renovar a Manolo González y dice que "no tiene ninguna oferta por Joan García"

Consumada la salvación en la última jornada, y tras una angustiosa victoria sobre Las Palmas, el contrato de Manolo González contenía una renovación automática por un año más con el Espanyol. Pero el club, como ha explicado Fran Garagarza, el director deportivo, ya trabaja en la ampliación del contrato del técnico, que ha sido fundamental para devolver al equipo en Primera. Y luego mantenerlo entre la elite. "Estamos en ello, trabajando para un contrato más largo", ha reconocido el ejecutivo en una comparecencia ante la prensa junto a Mao Ye, el CEO del club blanquiazul.

Quiere Garagarza renovar a Manolo González, convertido en el líder deportivo y hasta espiritual del proyecto del Espanyol para el futuro, donde no estará Joan García, el portero, de 24 años, por quien no solo se ha interesado el Barça sino también otros grandes equipos.

Cláusula de 25 millones por Joan García

"No tenemos ninguna oferta por Joan y quien tenga interés ya sabe la cifra", ha dicho el director deportivo con contundencia. Si alguien se lo quiere llevar, sabe que debe pasar por caja y depositar la cláusula de rescisión fijada en 25 millones de euros. "Ya lo hemos demostrado con algún que otro jugador en el verano de mi llegada y no tiene porque ser diferente ahora. Porque además lo vale", ha dicho ensalzando la categoría deportiva y humana del meta blanquiazul.

Se irá Joan García, pero el Espanyol confía en retener a Javi Puado, el delantero que ha resultado determinante para mantener la categoría tras una temporada llena de problemas. "Para nosotros, es un referente. Ya se vio como tiró del equipo contra Oviedo o Las Palmas", ha recordado Garagarza.

"Es un referente para nosotros, Lo importante es que Puado quiere seguir en el Espanyol" Fran Garagarza — Director deportivo del Espanyol

"Parece fácil, pero el penalti hay que marcarlo, Para nosotros, es el jugador que tenemos que hacer todo lo posible para retener", ha añadido, Y en eso anda el club blanquiazul, satisfecho porque está en "sintonía" con el capitán. "Ahora todo debe acelerarse. Lo importante es que él quiere seguir en el Espanyol", ha precisado. "Debemos trabajar a máximos para que se quede. Y estamos en una buena línea. Tenemos que lograrlo porque lo queremos".

La afición del Espanyol mantea a Javi Puado en el RCDE Stadium de Cornellà. / Afp7

Al director deportivo le encantaría contar con Roberto Fernández y Carlos Romero -"queremos que sigan"-, pero no dispone de la capacidad económica necesaria para quedarse con ambos, asumiendo que "tenemos que acertar en buscar talento, eso es lo más caro en el fútbol y no hay abundancia".

Por si acaso, y ante la segura marcha de Joan García, aunque aún no se sabe dónde, el Espanyol no tiene problemas en la portería. "Hoy tenemos tres porteros con contratos. En caso de que suceda algo, tenemos un plan. Hoy no necesitamos porteros".

33.955 socios; 28.041 abonados

Para Garagarza la ampliación de capital, fijada en 38 millones, que ha hecho el club es una gran noticia. “Entiendo que tenemos que dar un salto cualitativo, pero no me atrevo a decir en qué medida. Debe haber crecimiento”, ha dicho. “Si nos interesa podemos invertir en jugadores”, ha revelado Mao Ye, el CEO del club, tras destacar que se encuentra el Espanyol ya en la regla del 1:1 del ‘fair play’ salarial.

“La ampliación de capital es una medida para alcanzar el equilibrio patrimonial, que nos permitirá salir de la situación negativa en el límite salarial”, ha dicho el máximo responsables ejecutivo del club blanquiazul, asumiendo que "debe hacer un esfuerzo para sufrir menos". Y el Espanyol, según Mao Ye, está en condiciones de "dar un paso hacia adelante".

“Una vez normalizado este límite, tendremos más margen de maniobra. Si generamos límite es para disponer de él”, ha dicho el CEO perico. El Espanyol no ha invertido ni un solo euro en los tres últimos mercados de fichajes ya que solo han llegado jugadores libres o cedidos. "Lo que no haremos es generar hipotecas para el futuro, pero estamos en condiciones de avanzar".

El Espanyol dispone de 33.955 socios, de los cuales, según Mao Ye, "28.041 son abonados y la media de asistencia al estadio ha sido de 25.640 espectadores, lo que representa un 66% del aforo", destacando luego también que se ha "alcanzado un récord de ventas".