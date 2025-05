Cruyff, dos cigarros y un Catalunya-URSS en el epílogo del franquismo

"Hace muchos, muchos años. Tengo fotos del partido, pero aún no las tengo impresas", afirma Dani Solsona (Cornellà de Llobregat, 1952). "Si espero 50 años más tendrán que colgarlas otros porque yo ya estaré en la caja", ríe. Este miércoles la selección catalana se enfrenta a Costa Rica en el estadio Johan Cruyff (19.00 h.) en el partido para conmemorar el 125º aniversario de la federación. Los 75 años se celebraron con un amistoso contra la Unión Soviética (URSS) en el Camp Nou que se jugó solo medio año después de la muerte de Franco. Incluso sonó el himno soviético, prohibido por la dictadura. El secretario general del Barça, Joan Granados, recibió una multa de 200.000 pesetas porque el partido no había sido autorizado por el ministerio de Gobernación. La afición lanzó almohadillas contra la policía.

El partido se jugó el día 9 de junio de 1976 a las 20.45 y estaba organizado por la federación y por la Feria Internacional de Barcelona, que acogía por primera vez un pabellón de la URSS. La convocatoria de Josep Gonzalvo era una selección de cracks del Barça y el Espanyol, catalanes o no: estaban Johan Cruyff y Johan Neeskens y los pericos Luis César Ortiz Aquino (Paraguay) y Carlos Humberto Caszely (Chile). Completaban la lista un jugador de cada uno de los cuatro clubes catalanes de Segunda: el Barcelona Atlético, el Gimnástico de Tarragona, el San Andrés y el Tarrasa.

Entre anuncios de trajes y carreras de galgos en el Canódromo de la Meridiana la prensa contaba que la selección soviética se alojaría en un hotel de cinco estrellas. El martes Catalunya entrenó a la misma hora que el Barça, que apuraba el curso una vez eliminado de la que sería la última Copa del Generalísimo: cada equipo trabajó en una mitad de campo, a lo ancho. La selección catalana debía concentrarse en Castelldefels.

El talón

"Cuando salimos a entrenar, Cruyff se quedó hablando con algunos directivos porque decía que nadie nos había preguntado si queríamos ir concentrados. Al acabar nos dijeron que se anulaba la concentración", dice Pep Planas (Llubí, Mallorca; 1952), el jugador del Terrassa. "A nosotros nos hubiera encantado estar todo un día con todos estos cracks, pero no pudo ser", lamenta. También recuerda entre risas que Cruyff se quejó porque les hablaban de la concentración y no de dinero. Al cabo de un tiempo recibieron un talón de 10.000 o 15.000 pesetas. En una entrevista Cruyff afirmaba que estos partidos servían "para que el público se divirtiera". "Y que ustedes ganen dinero", matizaba el periodista. "Es lógico. Somos profesionales", concluía. Solsona, leyenda del Espanyol, recuerda la expectación de esos días por jugar junto a Cruyff. El técnico ruso admitiría que los jugadores tenían miedo del holandés.

El partido dio pie a "un espectáculo politizado en las gradas", contó RB: revista barcelonista. "Fue de verdad un espectáculo. Recuerdo la gente de pie, cantando y con pancartas y con banderas catalanas. Yo en aquella época no sabía ni qué eran Els Segadors, pero lo que cantaban era una cosa que ponía la piel de gallina. Se veía que se respiraba algo", destaca Planas. La hemeroteca dice que sonó la sardana La Santa Espina y no Els Segadors y que en las gradas había unas 30.000 personas. Carles Rexach fue el capitán por ser uno de los tres únicos catalanes del once. Neeskens hizo el 0-1 a centro de Caszely.

Alineación de la selección de Catalunya en el partido que disputó contra la URSS el 9 de junio de 1976 en el Camp Nou. Mora, Ramos, Ortiz Aquino, Verdugo, Costas, Neeskens, Carles Rexach, Solsona, Johan Cruyff, Marcial y Caszely. / FCF

El equipo ruso, una selección de los clubes de Moscú, empató en la segunda mitad y mereció el triunfo, pero se estrelló contra Pere Valentí Mora. "El público coreó mi nombre", relata el exportero (Vilaplana, Tarragona; 1947). Vivía a dos calles del Camp Nou e iba al estadio andando.

Recita con emoción las noticias que glosan su actuación. Gran noche de Mora. Mora, muy bien. Con el 1-1 detuvo un penalti. En un recorte el técnico ruso reconoce que los jugadores catalanes que más le sorprendieron fueron Cruyff, Neeskens, "el número 11" (Caszely) y "el portero".

Ambiente politizado

Recuerda que jugar contra la URSS fue una cosa "un poquito rara" porque se venía de 40 años de dictadura, siempre con la selección soviética como bestia negra. "No vi la gente que venía cada domingo a ver el Barça. Era un ambiente más politizado. Gente que reclamaba muchas cosas. Ese partido abrió una ventana de libertad. Fue una cosa diferente. Se podía notar que a unos no les hacia ninguna gracia ese partido y que a otros les hacía mucha gracia", apunta. Jugó con un jersey que era suyo, con el escudo de la selección cosido para la ocasión. Los jugadores lucieron por primera vez la camiseta blanca con la senyera. Paco Martínez (Granada, 1954), del Barça Atlètic, la escondió en su bolsa y se la llevó a casa. Se fue indignado: los futbolistas de Segunda no jugaron ni un solo minuto. El acuerdo con el gobierno de la URSS decía que solo podían jugar futbolistas de Primera.

Planas acentúa que tuvo "la suerte" de que le pusieron al lado de Cruyff en el vestuario. El utillero del Terrassa le había dado una foto con Cruyff para que le pidiera si se la podía firmar. Lo consiguió. "Cuando llegamos al vestuario él ya estaba vestido, sentado en la taquilla. Estaba fumando", sigue. "Entró un delegado y le dijo que unos señores le querían saludar, autoridades. Siguió fumando y me dijo: 'Estos siempre te hacen esperar. Pues ahora que esperen ellos'. Se acabó el cigarro y salió. Luego volvió a entrar, se encendió otro cigarro y volvió a venir el delegado porque un jugador ruso quería a saludarle. El tío apagó el cigarro y salió en seguida", cuenta. Esa tarde Planas fue al Camp Nou con su Seat 124.

Dice que si alguien le consiguiera alguna foto suya de ese día sería el hombre más feliz del mundo.