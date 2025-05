¿Cuándo contará Martín por qué no quiere la Aprilia ganadora?

“Firmar un contrato con una marca, con una fábrica, con un equipo es como casarte, es un matrimonio. Lo firmas sin que nadie te obligue, lo firmas porque es bueno y punto. No hay más. Debes cumplirlo”, así se expresaba el tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) sobre la información publicada por la web Motorsport.com, la semana antes del Gran Premio de Inglaterra, en la que se afirmaba que el actual campeón del mundo Jorge Martín le había dicho a Aprilia que activaba la cláusula de escape que había en su contrato y que le permite no cumplir el segundo año del acuerdo (2026) si, transcurridos seis grandes premios, no estaba peleando por el título.

Caídas serias

La información, que no fue desmentida ni por la fábrica Aprilia, todo lo contrario, pues la marca de Noale dijo, en Silverstone, que el acuerdo tiene vigor por dos años (2025 y 2026) y pidió a las otras fábricas y escuderías que no le hicieran oferta alguna a su piloto, ni por el propio campeón madrileño o su actual manager, Albert Valera, provocó todo tipo de comentarios, rumores, supuestos y malentendidos a lo largo de todo el fin de semana de carreras.

“Cuando tú coges una moto dos veces, te caes las dos veces, te haces daño las dos veces y no acabas de saber por qué”, comentaba el campeón francés Fabio Quartararo (Yamaha), tratando de entender la decisión y la actitud de ‘Matinator’, “no puedes ni llegar a imaginarte la de ideas, pensamientos, no todos buenos, que entran en tu cabeza, así que puedo entender perfectamente lo que le está pasando a Jorge, pues, tras ser campeón, aún no ha podido correr un gran premio entero y llevamos ya siete”.

Nadie, absolutamente nadie, en el 'paddock' de MotoGP entiende la actitud de Martín y, sobre todo, nadie comprende cual es el beneficio de crear este conflicto en el mes de mayo, cuando 'Martinator' firmó hasta finales de 2026.

La perplejidad en el ‘paddock’ de MotoGP, en el micromundo que habitan 2.000 personas, era y es esperpéntica en todos los sentidos. “Yo, lo que no entiendo”, comentaba a El Periódico un piloto puntero, que también cambió de marca a finales del pasado campeonato, “es cómo Jorge puede tener una opinión tan mala de la Aprilia, cuando todo el mundo aquí la consideramos, en estos momentos, la segunda mejor moto de la parrilla tras la Ducati. Y, sobre todo, cómo puede tener esa opinión tan mala, cuando apenas ha hecho 400 kilómetros sobre ella”.

“A mí lo que me parece increíble, auténticamente impensable”, señaló Carlo Pernat, el manager más veterano del Mundial, creador del ‘mito Rossi’, comentarista de TV y tertuliano de gpone.it, “es cómo Aprilia le puede firmar un contrato con una cláusula tan mal redactada y tan inadmisible como esa que le permite al piloto no cumplir su segundo si, pasados seis grandes premios o los que sean, no está peleando por el título”. Pernat y muchos otros consideran que cuando Martín se ofreció a Aprilia, tras ser rechazado por Ducati, no tenía muchos más sitios donde ir, ya que las otras motos no eran competitivas.

Jorge Martín (Aprilia), le hace una observación a uno de sus mecánicos. / APRILIA RACING TEAM

“El problema”, señaló en Silverstone, uno de los representantes punteros del Mundial, no tanto en MotoGP como con pilotos buenos, muy buenos, en las otras dos categorías, “es que cualquier abogado, ya no digo manager o representante, cualquier buen abogado que redacte un contrato de estos, lo único que tiene que hacer es que todos los puntos, todas las cláusulas, sean muy claras y no se presten a diferentes interpretaciones. Y, por lo que tengo entendido, la cláusula del contrato de Martín con Aprilia se puede leer, al no estar bien redactada, de muchas maneras y eso puede provocar, no solo, repito, diversas interpretaciones, sino algo peor, que Aprilia lo lleve ante un tribunal de Milán y Martín se quede dos o tres años sin correr porque todos sabemos lo lenta que es la justicia en todas partes”.

"Resulta incomprensible que una fábrica como Aprilia acepte redactar una cláusula de escape al campeón, cuando Martín no tenía otra moto que escoger, después de ser rechazado por Ducati. No tiene sentido" Carlo Pernat — Veterano representante y manager de pilotos de MotoGP

Los hay, como los hermanos Marc y Àlex Márquez, que, en Silverstone, no quisieron opinar sobre tan tremendo lío, aunque hay quien sospecha que el ocho veces campeón del mundo, ahora triunfando con la Ducati y liderando el Mundial de MotoGP, sí sabe lo que está ocurriendo porque, seguro, ha hablado ya con ‘Martinator’. “Yo, hasta que no oiga las explicaciones de Jorge, no pienso pronunciarme”, señaló Marc en Silverstone.

Allí mismo, el veterano Aleix Espargaró, que reconoció que empujó a Aprilia y a su amigo Martín a unir su destino, pese a que no quería hablar del tema “porque amo a las dos partes”, acabó pronosticando que el día que se junten Martín y Aprilia ganarán carreras “porque, como en el caso de Marc y Ducati, no tengo duda que es una unión campeona”. Y dijo más: “Lo que está ocurriendo entre Martín y Aprilia no lo podréis entender hasta que Jorge dé su versión”.

"Si un piloto como Jorge Martín, campeón del mundo, queda libre, está totalmente libre, se convierte en un piloto interesante. Quien diga que no le interesa un piloto así, insisto, libre, es idiota" Alberto Puig — Team Manager del equipo Honda

Y así está el Mundial, MotoGP, el ‘paddock’, esperando que Martín, que, el pasado viernes, anunció en instagram, vestido de ciclista, que pronto contaría su versión, aunque todavía no lo ha hecho. Y, en ese sentido, las versiones vuelan sobre las cabezas de los 2.000 habitantes del ‘paddock’ y ahí estaban, más ocultos que desesperados, muditos, Antonio Boselli, responsable de comunicación del Grupo Piaggo, al que pertenece Aprilia, y Marc Balcells, responsable de comunicación de Martín y mano derecha de Valera, que, por si las moscas, no viajó a Silverstone. Por eso, para no dar explicaciones de lo que está ocurriendo, de ahí que todo, todo, sean suposiciones.

Que si Martín le ha cogido miedo a la Aprilia porque se ha hecho daño las dos veces que se ha subido a ella. Que si no la ve competitiva, argumento que quedó desmontado y destrozado, el domingo, con la tremenda victoria de Marco Bezzecchi en el popular circuito inglés. Que si quiere más dinero, sospecha que alguien de Aprilia deslizó en Inglaterra. Que si ya ha recibido una una oferta de Honda para correr en el 2026, rumor que reforzó Alberto Puig, Team Manager de la marca alada, al comentar que que “si a un equipo no le interesa un Martin libre, repito, libre, es que es idiota”. Que si ‘Martinator’ se sintió poco atendido cuando estuvo recuperándose en Catar, desamparado por Aprilia…

Jorge Martín se dirige a coger su Aprilia, en el circuito de Losail (Catar). / APRILIA RACING TEAM

Hay un detalle que sí estaba en boca de todas las fuentes consultadas, durante el fin de semana inglés, por El Periódico: ¿Por qué este ruido ahora? ¿por qué Valera ve con buenos ojos que estalle este escándalo? ¿cuál es, ahora, a 29 de mayo, el beneficio que puede sacar Martín y su representante de todo este escándalo? Nadie, ninguno de los consultados, sean responsables de fábricas, jefes de equipo, managers, directores deportivos, ingenieros y hasta pilotos punteros consiguen verle una ventaja, solo una, algo positivo, a que Martín se vea obligado, ahora, a contar la verdad de lo que pasa y el por qué de este escándalo.

El lío, la confusión, la situación es tan esperpéntica, tan extraña, tan liada, tan poco transparente y, sobre todo, de tan difícil solución, que, a tres días de la fiesta de Aprilia en el circuito de Misano, el llamado ‘Aprilia Pro Experience’, que antes se conocía como ‘Aprilia All Stars’, celebración en la que aparecen casi 50.000 seguidores de la marca de Noale, nadie ha podido confirmar a El Periódico si ‘Martinator’ acudirá o no al festival en el que, sin duda, la gran estrella, ahora sí, será Bezzecchi, triunfador a lo grande, en Silverstone, pilotando la moto que no quiere Martín.

"Lo que ocurre entre Martín y Aprilia no lo podréis entender hasta que Jorge dé su versión, aunque sigo pensando que cuando 'Martinator' se suba a la Aprilia, ganará carreras, como las gana Marc con la Ducati. Es sota, caballo y rey" Aleix Espargaró — Piloto probador de Honda

Cuando digo que ‘nadie’ sabe a ciencia cierta si Martín se atreverá o estará en condiciones de acudir a la fiesta de Misano, que, por otro lado, seguro que está obligado a ello por contrato “a no ser que este lesionado”, es porque, anoche mismo, por parte de Aprilia la respuesta a la pregunta de El Periódico fue “hasta ahora, el plan es que estará en el All Stars” y, por parte del entorno del piloto madrileño, con residencia en Andorra, fue muy parecida: “En principio, sí”. Es evidente que tanto “el plan es…” como “en principio, sí”, no puede interpretarse ni debe como que ‘Martinator’ estará en Misano.

“Aprilia está preparada, sigue preparada, para recibir con los brazos abiertos a su campeón, ¡por descontado! Hemos preparado esta moto para que Jorge gane carreras con ella y hoy hemos demostrado que tenemos una moto competitiva y ganadora”, comentó Massimo Rivola, jefe supremo de Aprilia Racing, el domingo pasado, ante los micrófonos de los pocos periodistas españoles presentes en Silverstone.

El mensaje, por descontado, no era para nosotros, era para Martín, que, sin duda, podría encontrar un ambiente hostil en el circuito Marco Simoncelli, lo que, tal vez, le mantendría mudo, sin dar explicaciones, “porque hoy es un día de fiesta, no de declaraciones”. Digo, no sé.