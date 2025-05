Catalunya celebra su 125 aniversario venciendo a Costa Rica (2-0)

Catalunya celebró de la mejor manera posible su 125º aniversario. La selección catalana se impuso a Costa Rica en una fiesta del fútbol con jugadores de entidad.

Todos los que pudieron estar presentes pese a la convocatoria simultánea de la selección española, se presentaron en el Johan Cruyff con la zamarra blanca con la cruz de Sant Jordi. El partido, más allá de lo futbolístico, fue un acontecimiento que contó con la presencia de Marc Casadó y Gerard Martín en las gradas, junto al presidente del Barça, Joan Laporta.

La primera parte fue al 'tran tran'. No se esperaba un gran nivel táctico y no lo fue. Los catalanes se dejaron llevar en un inicio por el conjunto costarricense, pero enseguida se hicieron con el balón. A partir de ahí, encadenaron ocasiones, pero no terminaron de ver portería con claridad. Pese a haber alineado a los futbolistas de mayor entidad de inicio, como Eric García, Aleix García, Pau Víctor o Alex Moreno, entre otros, el partido se fue al descanso con empate a cero en el marcador.

Entrega de premios

Antoniu Roca rompió esa igualdad en el minuto 70 de partido. El balón le llegó tras un centro precioso de Keita Balde para dejarlo en la frontal del área con un abanico de posibilidades. El del Espanyol enganchó el esférico y lo ajustó al palo derecho de la portería de Costa Rica. Celebró con los 5.352 espectadores, cifra oficial de la organización, pese a que la sensación en el estadio fue de una menor asistencia.

La segunda diana del partido la firmó Carles Aleña. Centró Jofre Carreras y Aleñá remató de cabeza para sentenciar el duelo totalmente solo dentro del área. Una vez certificada la victoria, se dio paso a una entrega de premios en el mismo césped. Una fiesta del fútbol catalán que terminó con un sabor bien dulce.