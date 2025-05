Alonso se da un baño de masas en el Fan Village de Barcelona: "Aquí nació la 'alonsomanía'. Es un recuerdo imborrable"

Plaça Catalunya se ha convertido este miércoles por la tarde en el centro neurálgico del Universo Fórmula 1. Poco importaban las clasificaciones, las normativas y las tensiones propias de las carreras a los afortunados que han podido ver de cerca a sus ídolos en el escenario principal del Village instalado en el corazón de la ciudad de Barcelona en esta semana previa al Gran Premio de España que se celebrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya este fin de semana.

Las entradas gratuitas duraron poco disponibles en la web del Circuit este lunes de la mañana cuando se abrieron al público, y han sido alrededor de 2.000 los afortunados que consiguieron un ticket para sacar de las pantallas a sus ídolos. Carlos Sainz Jr, Pedro de la Rosa, Marc Gené, Pepe Martí, Mari Boya, Bruno del Pino y, por supuesto, Fernando Alonso, han participado en un encuentro con fans sobre el escenario en el que han compartido sus impresiones sobre la temporada, el fin de semana que se avecina en el Circuit y la actualidad de la Fórmula 1 para deleite de los aficionados.

Y es que da igual que el asturiano ocupe actualmente el puesto 18 en la clasificación del Mundial de Fórmula 1, su legado como doble campeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006) y su particular carisma siempre le han asegurado un hueco en el corazón de los fans del Gran Circo. El ‘nano’ será siempre el histórico héroe al que todo el mundo quiere ver, y más ahora que se ha convertido en el embajador del circuito catalán. Su presencia era el principal atractivo del Fan Forum que se ha celebrado en el Village esta tarde.

Fernando Alonso en el escenario del Fan Village antes del Gran Premio / MANU MITRU / EPC

El origen de la 'alonsomanía'

"La 'alonsomanía' comenzó aquí. Fue aquí la primera vez que lo viví. Recuerdo en 2003 hacer la pole en Malasia, y que al llamar a casa me dijeran que estaba saliendo en el telediario. Yo entonces vivía en Londres y no había redes sociales. Pero fue llegar al GP de España. Y acostumbrado a ver las gradas rojas de Ferrari, vi la grada entera azul. Es un recuerdo imborrable", ha dicho el piloto asturiano entre los vítores y cánticos de los espectadores. "¡33!", le reclamaban. "Menuda presión. Suerte que gané aquella carrera", ha bromeado acerca de los siguientes años en los que llegó líder a la cita barcelonesa (2005 y 2006).

El asturiano, consciente de que su 'fandom' va mucho más allá de las victorias ha querido agradecer el apoyo a los presentes. "Sigo corriendo por si alguna vez vuelve a haber una oportunidad de devolver ese poquito a la afición", ha confesado el piloto. Sobre su reciente acuerdo de patrocinio del Circuit, Alonso ha asegurado que es "un orgullo representar al Circuit. Está en el máximo nivel ahora mismo y no tiene nada que envidiarle a ningún otro trazado", ha afirmado. "He vivido cuatro o cinco modificaciones del trazado. Renovaciones, mejoras... Este circuito es especial y cuando me retire...", empezó a contar el piloto antes de ser cortado abruptamente por la negativa de sus fans ante tal realidad.

Fernando Alonso, en la plaza de Catalunya / Manu Mitru

"Alonso es mucho Alonso"

“Es que Alonso es Alonso”, afirmaba Miguel. Como muchos otros aficionados, se ha dejado la voz gritando 'Alonso de mi vida', tanto hoy como muchos otros días. Ataviado con una camiseta del piloto de Asturias y portando un cartel en el que le pide al 'nano' que consiga la 33, Miguel junto a Anastasia, Mar y Natalia es uno de los afortunados que ha conseguido una entrada. "Es la vez que lo he visto más cerca en mi vida. No puedo creerlo. Es inspiración para mí", explica. Anastasia consiguió las entradas con facilidad para el grupo pero avisa de que algunos conocidos se quedaron fuera por las brutales colas que se formaron online. Los cuatro se han pegado un 'sprint' brutal en la apertura de puertas para asegurarse un buen sitio frente a la valla. La ilusión era ver al ídolo asturiano "pero también a Carlos", del que llevan también una careta. Tal era la expectación que algunos llevaban desde las 12 haciendo cola.

David y Nerea, ni siquiera consideraron la opción de quedarse sin entradas. Paraguas, gorra, camiseta... 'total look' Aston Martin que no deja dudas de a quién han venido a ver. "Somos tan fans que nuestro viaje de luna de miel el año pasado fue por Asturias para ver el Museo y todo lo de Fernando. En casa estamos creando un mini museo con todo lo que tenemos de él", reconocen.

Como ellos, el público fue convirtiéndose en una marea verde poco a poco con las camisetas y gorras de Aston Martin e incluso ondearon banderas asturianas. Estaba claro a quién venían a ver. Sin embargo, la fiesta de la F1 no hace distinciones y los fans enloquecieron también con la progresiva salida al escenario del resto de pilotos.

Carlos Sainz en el escenario del Fan Village antes del Gran Premio / MANU MITRU

"Ojalá ganar en Barcelona"

"Ver a tanta gente coreando tu nombre es increíble", ha dicho Carlos Sainz. El piloto oficial de Williams ha aparecido en el escenario entre vítores y aplausos siendo el otro gran reclamo de la tarde. "He tenido sensaciones muy buenas con el nuevo equipo, sacando el máximo del coche en algunas carreras. A ver si se alinea todo y puedo hacerlo aquí en Barcelona", ha dicho, esperando poder dedicarle un triunfo a la grada que lleva su nombre. "En cada oportunidad que tengo lo digo. Siempre que puedo miro la grada y me dan ese poquito extra necesario", ha confirmado. "La curva 9 que es prácticamente ciega y yo creo que este fin de semana la haremos a fondo con los coches de este año a más de 250km/h calculo", ha puntualizado sobre su parte favorita del circuito.

Hasta el sábado, los aficionados podrán seguir disfrutando de las actividades y talleres del Fan Village en el centro de la ciudad de forma gratuita. Además de los simuladores, el Pit Stop Challenge o la réplica de un podio, coincidiendo con el 75º aniversario de la categoría reina y los 50 años de la última carrera de F1 en Montjuïc, los visitantes podrán encontrar auténticas joyas clásicas como un Maserati 250F, un Lotus 49R10 o un Benetton B192, entre otros exclusivos modelos. Y será el mismo sábado como colofón final cuando los más fieles podrán seguir desde las pantallas gigantes del escenario la clasificación del GP de España.