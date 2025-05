¿En serio el Barça aún no ha fichado a Joan García?

Repito, como ya se ha terminado la temporada (insisto, eso del Mundialito de clubs es una patraña, donde no están los campeones de Inglaterra, España e Italia ¿en serio?, ni el mejor jugador del mundo ¿de verdad?), podemos empezar a escribir insensateces, locuras de un tipo que no tiene ni idea de fútbol, va, a este le gustan las motos, imagínate.

Pues eso, puestos a imaginar voy a decir lo que pienso, que por eso salgo de vez en cuanto en esta maravillosa web. Y voy a decir, así a bote pronto, que una alineación que termina con Lamine Yamal, es decir, la de la próxima temporada del Fútbol Club Barcelona, que es el mejor delantero que yo he visto este año, con mucho, por mucho y por tiempo indefinido (o eso espero), ha de empezar por el mejor portero que yo he visto este año y en muchas, muchas, temporadas.

Con diferencia, el mejor

Este Joan García, al que no conozco pero ya adoro, es algo que yo no había visto jamás. Miren, yo bajé un día con mis dos hijos, Luis y Juan, ahora grandísimos, grandiosos, al campo de ‘Sa Leona’, en S’Horta (Felanitx, Mallorca), y me puse entre palos para que ellos me chutasen 1.000 o 2.000 balones. Fue la primera vez que supe, que comprobé, que me asusté de lo grande, de lo inmensa, que es la portería de fútbol.

Pues bien, entre el césped y esos tres postes, este chico, que es del Espanyol pero empieza a ser del mundo, ha hecho todo tipo de maravillas, las mejores intervenciones en años y, desde luego, él solito, ¡él solito!, ha mantenido al Espanyol en Primera División. Y eso, amigos, no es opinión de uno al que solo le gustan las motos y los hermanos Marc y Àlex Márquez, no, es opinión de toda la España futbolística. Bueno, menos del seleccionador, que se lo guarda para otro día, otro año u otra Nations League, ¡qué sé yo!

Joan García, en un momento del partido contra Las Palmas. / AFP7 vía Europa Press

Y como Joan García es lo mejor de lo mejor y como su precio, ahora que no lo han seleccionado, es de 25 millones de euros, ¡ojo!, que no es poco pero suena, dicen, a ganga en esto del fútbol, es evidente que el Barça, no digo Joan Laporta, Hansi Flick ni Deco, ¡el Barça!, debería de fichar al mejor portero del mundo de la próxima década.

Porque si este año ha demostrado ser un portento en un equipo donde le han chutado 1.345.067 veces y le han metido solo 51 goles, haciendo 146 paradas (más que nadie: Courtois ha tenido 77 intervenciones y Szczesny, 21), es que este joven va a ser la bomba atómica entre palos, sobre el césped y hasta con los pies. Me parece increíble que el Barça, repito, ¡el Barça!, ni Laporta, ni Flick, ni Deco no lo contraten ¡ya!

La juventud, al poder

Y es que el bueno, el extraordinario, el fumador de Wojciech Szczesny está, ya, para darle las gracias, hacerle un homenaje ‘a lo Rafa Nadal’, en 2027, cuando volvamos al Spotify Camp Nou y, la verdad, tanto Ter Stegen, como su amigo, colega y compañero de presiones varias, Robert Lewandowski, me temo que ya han jugado sus 100 mejores partidos.

Es más, respecto a Ter Stegen, me extraña mucho, muchísimo, hasta demasiado, que Flick, que ha sido tan pulcro con los retrasos e incumplimientos del reglamento interno de, mira por dónde, Iñaki Peña o Koundé (y otros que, tal vez, no nos hemos enterado) haya tolerado la presión, la presencia, las manifestaciones del meta alemán cuando estaba ya recuperado de su grave lesión y pedía a gritos, sin remilgos, volver a ser titular.

Repito, una alineación que empieza por Joan García, el mejor, y acaba con Lamine Yamal, el otro mejor, pinta de película. Se lo dice el loco de las motos, el que no tiene ni idea de fútbol.