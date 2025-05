Así fue la despedida de Lineker de 'Match of the day' tras 26 años: lágrimas y el reconocimiento del mundo del fútbol

El último programa de Gary Lineker al frente de 'Match of the day', el icónico programa de resúmenes de goles de la jornada de la Premier en la BBC, estuvo cargado de nostalgia, homenajes y lágrimas. Después de 26 años, el exfutbolista del Barça, el Tottenham y la selección inglesa, entre otros, dijo adiós con voluntad de normalidad pero afectado visiblemente por el momento.

Es el fin de una era de un espacio crucial en la programación de la tele pública británica que él agrandó con su estilo irónico y amable y que propulsó su popularidad hasta convertirle en el presentador mejor pagado de la BBC. No hubo ninguna referencia al vídeo que dio divulgación en Instagram contra las matanzas israelís en Gaza y que fue tildado de antisemita, provocando su salida abrupta de la cadena.

El exdelantero, de 64 años, había anunciado apenas el lunes anterior que dejaría su rol como presentador tras la última jornada de la Premier League. Inicialmente, planeaba continuar hasta la FA Cup y el Mundial 2026, pero la tormenta en redes sociales aceleró su salida. A pesar de ofrecer una disculpa completa y borrar el vídeo, Lineker aceptó que la ruptura definitiva resultaba inevitable.

"El fin de una era"

Antes de que empezara el programa, se emitió un montaje en homenaje a la carrera futbolística de Lineker, culminando con un clip de archivo donde él calificaba el momento como "el fin de una era", antes de dar paso a los icónicos créditos iniciales.

Una vez visualizados los goles de todos los partidos de la última jornada de la Premier, los exfutbolistas Alan Shearer y Micah Richards, comentaristas en el programa, presentaron un vídeo en que se celebró su extraordinaria carrera en el mundo del fútbol y la televisión.

Se escucharon las voces de personalidades como Pep Guardiola, Paul Gascoigne, Alan Hansen, Ian Wright y Virgil van Dijk, además de sus propios hijos, que conmovieron al siempre calmado Lineker, que debió secarse las lágrimas con un pañuelo. "No te lo vas a creer, pero te echaremos de menos. Me encanta tu programa, soy un gran fan. Afortunadamente la vida te presenta otras oportunidades", dijo el entrenador del Manchester City.

Agradecimientos al equipo

En sus palabras finales, Lineker expresó un agradecimiento sincero a sus compañeros: "Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los analistas con quienes he tenido el placer de trabajar durante estos 25 años, ustedes hicieron mi trabajo mucho más fácil. Al igual que en mi carrera futbolística, todos hicieron el esfuerzo duro y yo recibí los aplausos". Lamentó, eso sí, al recitar la clasificación final, que el Leicester, el equipo de su corazón, ocupara un puesto de descenso. "No es así como me habría gustado acabar", bromeó.

Gary Lineker. / DARREN STAPLES / AFP

A raíz del polémico vídeo, la BBC también puso fin a su colaboración con la productora Goalhanger de Lineker respecto al popular pódcast The Rest is Football, que contaba con charlas entretenidas junto a Shearer y Richards en la plataforma BBC Sounds.

Ahora, Gabby Logan, Kelly Cates y Mark Chapman estarán al frente de la presentación de Match of the Day a partir de la próxima temporada.