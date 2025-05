Amistoso Catalunya-Costa Rica: Eric Garcia, Gerard Martín y Pau Víctor, convocados por Gerard López

Gerard López ha dado este lunes la convocatoria para el amistoso que la selección de Catalunya jugará contra Costa Rica el miércoles 28 de mayo (19.00 horas), en el Estadi Johan Cruyff, y de la que forman parte los futbolistas del Barça Eric Garcia, Gerard Martín y Pau Víctor.

El club más representado es el Espanyol, con cuatro jugadores -Joan Garcia, Pol Lozano, Edu Expósito y Jofre Carreras-, mientras que el otro club catalán de Primera, el Girona, aporta a la selección otros tres futbolistas: Arnau Martínez, David López y Oriol Romeu.

Uno de los grandes alicientes del encuentro será el debut con el combinado catalán del portero del Espanyol Joan García, después de que no haya sido incluido en la lista de la selección española para disputar los dos próximos partidos de la Liga de Naciones.

"Él (Joan Garcia) me dijo que si no iba convocado con España jugaría con Catalunya. Después de una temporada en la que ha sido de los nombres destacados, me hace mucha ilusión que debute", ha explicado Gerard López.

No ha entrado, en cambio, en la convocatoria el centrocampista del Barcelona Marc Casadó, con quien el seleccionador ha estado en contacto para tomar una decisión consensuada.

"En los últimos partidos contaba en jugar con el Barça. El hecho de no acabar de jugar con su equipo le dejó la duda de si jugaría con la selección sub-21, que no lo ha convocado para el Europeo, y pactamos que se recuperara bien de la rodilla y que empezara bien la pretemporada", ha explicado Gerard.

Esta es la lista de 22 jugadores elegidos por Gerard López: Dani Cárdenas (Rayo Vallecano), Joan Garcia (Espanyol), Adrià Altimira (Leganés), Eric Garcia (FC Barcelona), Arnau Martínez (Girona), David López (Girona), Àlex Moreno (Nottingham Forest), Gerard Martín (FC Barcelona), Mika Mármol (UD Las Palmas), Sergi Cardona (Villarreal), Oriol Romeu (Girona), Edu Expósito (Espanyol), Sergio Gómez (Real Sociedad), Carles Aleñá (Alavés), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Ramon Terrats (Getafe), Pol Lozano (Espanyol), Ferran Jutglà (Brujas), Jofre Carreras (Espanyol), Pau Víctor (FC Barcelona), Keita Balde (Monza) y Raúl Moro (Valladolid).

Lista femenina

Durante el acto, celebrado en la sede de la Federación Catalana de Fútbol, también se ha presentado la lista de la selección femenina para medirse en otro encuentro amistoso a Chile el próximo 1 de junio (19:00 horas) en el Estadio Johan Cruyff.

Pese a no poder contar con las jugadoras convocadas por la selección española absoluta, sub-23 y sub-19, el seleccionador Xavi Llorenç ha hecho una valoración "buenísima" de la lista que ha confeccionado para el encuentro amistoso contra la selección chilena.

"Ya sé que faltan nombres muy importantes que son los referentes del fútbol mundial, no solo del catalán. Pero es ley de vida. He hablado con 45 jugadoras para confeccionar una lista de 22 futbolistas. Creo que es una selección muy buena. Hay algunas jugadoras que pueden parecer desconocidas, pero todas son importantes con sus clubes", ha subrayado.

Esta es la lista de 22 jugadoras que ha presentado Xavi Llorenç: Laura Coronado (Levante Badalona), Gemma Font (FC Barcelona), Judit Pujols (Barcelona), Arola Aparicio (Espanyol), Aida Esteve (Valencia), Marta Torrejón (Barcelona), Xènia Pérez (Atlético Madrid), Júlia Guerra (Espanyol), Núria Mendoza (Madrid CFF), Alba Caño (Barcelona), Paula Fernández (Levante), Maria Llompard (Levante Badalona), Vicky Losada (Brighton), Maria Pérez (London City), Queralt Torradelfot (Venecia), Cristina Baudet (Espanyol), Andrea Gómez (Granada), Fatoumata Kanteh (Sevilla), Judith Pablos (Espanyol), Irina Uribe (Levante Badalona) y Bruna Vilamala (Brighton).

Ambos amistosos se enmarcan dentro de los actos de celebración del 125º aniversario de la federación catalana.