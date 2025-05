Manolo pide al Espanyol un paso más con Joan García y Puado abriendo la puerta: "Hasta un ciego lo ve"

El Espanyol selló este sábado su permanencia en Primera con su agónico triunfo 2-0 sobre el ya descendido Las Palmas. En medio del clima de emoción y celebración, el técnico blanquiazul, Manolo González, aprovechó la rueda de prensa posterior para dejar claro que no está todo hecho y mandar un mensaje a la directiva pidiendo mayor inversión en la plantilla. "El futuro del club pasa por mantenerse en Primera. Año tras año. Aquí no había estabilidad y hay que tenerla. Con estabilidad no digo que yo tenga que seguir. Hay que dar un paso adelante en general. Hasta un ciego lo ve", espetó el entrenador perico a los medios tras el partido.

Manolo se refería a los retos que enfrentará el equipo la próxima campaña. La posible marcha de dos de sus piezas clave, el capitán y héroe del último partido, Javi Puado, y su portero estrella, Joan García, será uno de los principales dolores de cabeza para la configuración de la plantilla, además de la marcha de algunos de los jugadores cedidos con los que ha contado el club este año. "A veces hay que ser objetivo y saber de dónde veníamos. Hemos hecho una inversión de cero euros en Primera División. Con 42 puntos. Es una bestialidad. Hemos sufrido mucho", aseguró el técnico. El principal reto del Espanyol ahora será crear un equipo con posibilidades de competir estable en la Liga.

Tras el encuentro, tanto Puado como Joan García dejaron entrever que su futuro será fuera del club. Preguntado por ello, ya que todas las quinielas apuntan a que dejará la entidad este verano, Joan García no dudó en reconocer su momento. "Todo el mundo sabe la situación en la que me encuentro", explicó antes de comentar que si se va lo hará "orgulloso de dejar al club en Primera". Javi Puado, por su parte, consiguió dejar las puertas algo más abiertas: "No sé, la verdad. Pero esta es mi casa y pase lo que pase lo va a seguir siendo", dijo el capitán.

Joan García, portero del Espanyo, en el partido contra Las Palmas. / Afp7

Manolo, renovado un año más

"No os hacéis una idea de lo que hemos sufrido para sacarlo. La calidad manda y necesitamos que nos ayuden para que el Espanyol esté donde se merece", reconoció el técnico. "Tenemos que evolucionar y crecer. Entrenadores, jugadores… Yo hablo del tema deportivo. No sé de temas financieros, no me meteré. Nos hemos mantenido y hay que ayudar a dar una estabilidad. Todo tiene que sumar para vender la marca Espanyol", zanjó.

En ese sentido, el técnico gallego estará al menos un año más al frente del equipo dado que su contrato se renovó automáticamente al conseguir la permanencia. "Yo trabajo por y para el club. Le guste a quien le guste. Yo he defendido a mi club a capa y espada. Y lo haré mientras la afición y el club me quieran", zanjó.