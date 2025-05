Bezzecchi gana un GP tras el abandono de un imperial Quartararo

Tremendo Gran Premio de Inglaterra, como el país, como el fabuloso circuito de Silverstone, como su clima extraño, raro, incierto. Como las carreras, la velocidad, MotoGP. Como sus campeones. Como la rabia de sus pilotos. Como la incertidumbre de la sofisticada técnica de estos monstruos de acero, que dejaron tirado al campeonísimo francés Fabio Quartararo (Yamaha), cuando, escapado como un galgo, ganaba el gran premio con una mano.

Todo ha sido escalofriante y, sobre todo, tembloroso, incierto. Es más, la carrera empezó con una doble y seguida caída de los dos Márquez Alentá. Primero Àlex, incomprensiblemente, en la primera curva y, después, Marc. Y, vaya, el día que se caen los dos favoritos, se suspende la carrera, antes de la tercera vuelta, por una mancha de aceite que dejó el choque entre Aleix Espargaró (Honda) y Franco Morbidelli (Ducati). Y todo vuelve a empezar. Y todo vuelve a su sitio.

Volver a empezar

No, no, nada de volver a su sitio. El clima, frío, viento de rachas de más de 50 kms/h., 20 interminables vueltas al trazado más largo del Mundial (casi seis kilómetros), hizo que unos cuantos atrevidos, que después se llevaron el gato al agua, se la jugaran (no tenían nada que perder, especialmente ‘El Diablo’ Quartararo, el valiente Marco Bezzecchi y el sabio y pillo Johann Zarco, ganador ya en Le Mans) y escogieron el neumático delantero blanco, que le dio ventaja y admiró a los rivales, que temieron quedarse sin goma y escogieron otra más dura, la media.

Marc Bezzecchi es abrazado por el equipo Aprilia en el 'corralito' de Silverstone tras su gran victoria. / MOTOGPTV

Total, se escaparon nada más empezar la carrera. Quartararo se fue, se fue, se fue y todo el mundo pensando que su goma delantera moriría en la última parte de la carrera. Como la de ‘Bezz’. Como la de Zarco. Pero, ni hablar. Les duró y solo la tecnología, la sofisticada suspensión de estas motos, arruinó la victoria de Quartararo, cuando la había esculpido a fuego lento, brillando como nunca y corriendo como siempre. La maldita suspensión de la Yamaha del francés, esa que hace que la moto se agache, se baje, se agache, se pegue rozando el asfalto para ganar en tracción a la salida de las curvas, se quedó bloqueada a ocho vueltas del final y Fabio tuvo que abandonar su moto, rompiendo a llorar, destrozado, apoyado en el muro de la curva nueve de Silverstone.

Y ‘Bezz’ se quedó solo en cabeza, con Zarco lejos y el grupo de Marc Márquez, Franco Morbidelli y Àlex Márquez peleando por el podio. ‘Bezz’ y Aprilia, especialmente su jefe Massimo Rivola, querían demostrarle a su campeón Jorge Martín que esa moto es una moto ganadora y ¡vaya si lo consiguieron!

Cierto, aprovechando las caídas de ‘Pecco’ Bagnaia, de nuevo, el despiste del mayor de los Márquez (“solo puedo decir que hemos salvado los muebles”) y la timidez, tras su caída inicial, del ‘hermanísimo’. Sí, pero ‘Bezz’ estuvo enorme (la última victoria de Aprilia fue, el año pasado, de Maverick Viñales en Austin, EEUU) y, ahora, a ‘Martinator’ no le quedará más remedio que reconocer que se equivocó y que sí, que sí, que esa moto es una gran moto, la segunda de la parrilla, como poco, tras la Ducati, que hoy, en Silverstone, han sido duramente maltratadas. Eso, solo Marc ha salvado los muebles y, en efecto, aumentado su ventaja en el Mundial.

"Hemos salvado los muebles y hemos reforzado el liderato en el Mundial", reconoce Marc Márquez, que ya se daba por satisfecho, el viernes, con salvar este GP con dos podios, como así ha sido.

Lo dijo el ocho veces campeón del mundo al pisar Silverstone: “Si salgo con un doble podio de aquí, me daré por contento, por satisfecho”. Segundo en el ‘sprint’ del sábado tras un soberbio Àlex y tercero en el GP, ganándole por centímetros, sobre la misma línea de meta, a Franco Morbidelli. Marc y Franco se pasaron ¡hasta cinco veces! en la última vuelta ¡cinco!

Es evidente que Ducati ha sufrido, en Inglaterra, el primer bofetón de sus rivales, que le tenían muchas ganas. Una Aprilia y una Honda delante suyo ¡y porque se estropeó la Yamaha del ‘Diablo’!, sino también le gana. Eso sí, Marc Márquez, su nuevo emperador, su nuevo ‘capitano’, es más y más líder, pues ya le saca 24 puntos (casi un GP) a su hermano Àlex y la friolera de 72 puntos, casi tres victorias, a Bagnaia. Y, ahora, vamos a Motorland (Aragón), uno de sus circuitos favoritos.

Clasificación del GP: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 38 minutos 16.037 segundos; 2. Johann Zarco (Honda), a 4.088 segundos; 3. Marc Márquez (Ducati), a 5.929 segundos; 4. Franco Morbidelli (Ducati), a 5.946 segundos y 5. Àlex Márquez (Ducati), a 6.024 segundos.

Mundial de pilotos de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 196 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 172; 3.’Pecco’ BAGNAIA (Italia), 124; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 98 y 5. Johann ZARCO (Francia), 97.