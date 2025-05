Los hermanos Márquez siguen dominando a placer MotoGP

Los hermanos Marc y Àlex Márquez Alentá, ahora separados por 19 puntos después del brillante triunfo del pequeño en la carrera al ‘sprint’ de hoy, en el circuito de Silverstone, en el Gran Premio de Inglaterra, sigue dominando a placer el Mundial de MotoGP con dos fabulosas Ducati, que ha sumado su 21º triunfo en las carreras cortas del sábado, hasta ahora dominadas siempre en Tailandia, Argentina, Estados Unidos, Catar, Jerez y Le Mans por el ocho veces campeón del mundo y, hoy, conquistada por el ‘hermanísimo’ con un dominio total.

Son tan pillos y se conocen tanto (y se quieren tanto) que se ayudan a todas horas, en todos y cada uno de los minutos del fin de semana de cada gran premio. Y, lo malo (o lo bueno, para ellos), es que eso lo sabe todo el mundo. Incluso a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que hoy ha vuelto a vivir otra carrera desgraciada, acabando sexto, le llegaron a preguntar ayer si no le gustaría tener un ‘hermano’ que le ayudase como se ayudan los Márquez Alentá.

Curva maldita

Y es que en los entrenamientos para conseguir una buena posición en la parrilla de salida (Àlex arrancó en la primera fila, junto al ‘poleman’ Fabio Quartararo y Marc, lideró la segunda al ser cuarto) ya se ayudaron ofreciéndose el uno al otro en diversas vueltas rápidas. Y, luego, en carrera, hicieron lo que quisieron con el resto de colegas. Marc mandó en las primeras vueltas, hasta que se despistó en la curva tres (“en la que me caí ayer y no quería más bromas”) y su hermano le adelantó, acabando con la emoción de la carrera.

"Me he despistado en la curva en la que me caí ayer, no quería bromas. Àlex me ha superado en ese momento y ha mantenido un ritmo endiablado que era imposible para mí. Ha sido un gran vencedor" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

El ‘hermanísimo’ ha demostrado hoy su tremenda madurez. “Lleva un fin de semana impecable, de veterano, de experto, de auténtico campeón”, comentó a El Periódico el italiano Michele Massini, Director Deportivo del Gresini Racing Team Ducati. “El viernes tuvimos un problema técnico y él aguanto serenamente, salió a pista y fue el más rápido. En los ensayos de esta mañana, se ha caído y ha logrado la primera fila. Y, ahora, en la carrera al ‘sprint’, ha estado fantástico”.

Àlex y Marc Márquez, ambos con Ducati, liderando la prueba al 'sprint' de hoy en Silverstone. / ALEJANDRO CERESUELA

“Salía detrás suyo y ha salido muy bien, pero yo he apretado de firme en las primeras vueltas porque sabía que era el momento de recuperar del despiste de la ‘quali’ y así ha sido”, comentó Marc al contar la carrera. “Luego, cuando he superado a Àlex he sufrido el despiste en la curva maldita y él ha sido muy inteligente, me ha pasado y ha mantenido un ritmo endiablado, que ni siquiera yo, perdón, podía seguir. Àlex ha estado fantástico, sí”.

No deja de ser curioso: Marc, hasta hoy, había ganado todas las ‘sprint’ y Àlex había quedado segundo en todas. Pues hoy, en la cuna de la velocidad, en uno de los trazados más míticos de ‘motorsport’, el ‘hermanísimo’ ha estado brillantísimo. “Me siento, sí, muy, muy feliz y orgulloso de lo que he hecho. Hasta se me ha hecho corta, bueno, lo es, lo es, la carrera, pero he disfrutado mucho pilotando, pues todo ha salido como lo habíamos planeado con el equipo”.

"Estoy muy contento y muy orgulloso de este triunfo pues todo, todo, nos ha salido como lo teníamos planeado. Esto es muy largo, pero estoy muy ilusionado con este inicio de Mundial" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

La demostración de los hermanos Márquez Alentá ha sido tan tremenda que nadie ha reparado, o sí, en la mala carrera de Bagnaia, que arrancaban desde la primera fila y ha terminado sexto superado por los Márquez, Fabio Di Giannantonio (Ducati), Marc Bezzecchi (Aprilia), que merece comentario o despiece al margen y Johan Zarco (Honda). El tricampeón de Ducati Lenovo sigue metido en un buen lio y muy, muy, incómodo sobre una ‘Desmosedici’ 2025 que no le permite frenar bien ni trazar con determinación las curvas.

Clasificación del ‘sprint’: 1. Àlex Márquez (Ducati), 19 minutos 53.657 segundos; 2. Marc Márquez (Ducati), a 3.511 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 5.072 segundos; 4. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 5.658 segundos y 5. Johan Zarco (Honda), a 6.707 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 180 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 161; 3. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia), 124: 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 85 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 81.