Golpe serio de Del Toro al Giro por culpa de una caída

Decían que la etapa de Eslovenia sería la clásica de un sábado de Giro tranquilo, de las de comer sin prisas con la familia y esperar al último kilómetro para ver qué velocista se imponía a las puertas de una montaña que llega a partir de este domingo sin parar casi hasta las puertas de Roma. Pues se convirtió en un día clave en el que Isaac del Toro pudo empezar de una vez por todas a creer que ganará la carrera. Y no por culpa de un demarraje o una ofensiva letal sino por una caída masiva que afectó a todos los favoritos de la general menos a él, a Simon Yates, que ya es segundo, y a Richard Carapaz, que tiene más peligro que una bicicleta sin frenos.

A Del Toro no lo pillan ni los cortes, ni las caídas. Estos detalles son importantes porque, aparte de la suerte, es una muestra que identifica a un corredor tan concentrado como fuerte y ahora tan candidato como el que más a ganar el Giro, con 21 años, el primer mexicano que lo conseguiría.

La llegada de la alta montaña

Es verdad que queda mucho porque casi se puede decir que no se ha subido una montaña. Sin embargo, ya goza de más de un minuto de ventaja, concretamente 1.20, sobre Yates, el ciclista fuerte del Visma, el que fuera ganador de la Vuelta de 2018, el mismo año en el que Chris Froome lo desnudó de forma arrolladora de su jersey rosa en la penúltima etapa del Giro.

Isaac del Toro, en la meta de Eslovenia. / GIRO DE ITALIA

Y no sólo eso, una caída volvió a sorprender a Ayuso, tal cual sucedió el domingo pasado en la tierra blanca de la Toscana. Lleva una semana cediendo segundos y con 1.26 minutos perdidos sobre Del Toro no sería nada descabellado que su equipo, el UAE, le pida, a partir de ahora, que se ponga a proteger a su compañero más que amigo a ganar el Giro. No le quedará otro remedio que obedecer, porque quien paga manda, aunque alguna vez no guste el trabajo encomendado.

Más de lo mismo para Primoz Roglic, que las pilla todas, el ciclista que ha entregado más carreras por caídas que por pájaras o desfallecimientos desmedidos. Ya está 2.23 minutos de Del Toro, pero es que ahora, después del caos de Eslovenia, su patria, no sólo debe tumbar a Del Toro y Ayuso sino también a Yates y a Carapaz, que lo preceden en la clasificación general.

La fuga

La etapa circulaba con fuga a la vista, con el danés Kasper Asgreen, especialista en ganar etapas como la de este sábado de forma agónica, pero aguantando como un poseso la furia de los perseguidores. Ya se llevó una victoria de forma similar en el Tour de 2023.

Fue entonces cuando entraron en un circuito preparado en Eslovenia que incluía dos subidas cortas pero duras por carreteras y calles estrechas. A 23 kilómetros se organizó un lío monumental. Caída en la cabeza del pelotón. ¡Todos al suelo! Todos menos Del Toro, Simon Yates, Carapaz y un Wout van Aert que tiraba enloquecidamente para impulsar a su compañero británico a la segunda plaza de la general. Nadie paró, nadie miró hacia atrás. Quizá no fue el juego limpio que impera últimamente, pero legal como la vida misma.

La 15ª etapa. / GIRO DE ITALIA

Roto llegó el Giro a la meta de la 14ª etapa. Del Toro sacó 45 segundos a Ayuso y a Roglic, y 1.44 a Antonio Tiberi, que iba tercero de la general. Si el día fue malo para Ayuso y Roglic -de nada le sirvió el monumental apoyo que recibió en su país- se transformó en horrible para el ciclismo italiano que vio no sólo como Tiberi descendía de la tercera a la octava plaza, sino que Giulio Ciccone, al borde la retirada, llegaba rezagado nada menos que a 16.14 minutos del ganador.

Siempre quedará la duda de si no mirar atrás y esperar a los heridos fue lo apropiado. Pero una cosa quedó clara. Hasta ahora el Giro se está resolviendo más por las caídas que por los ataques. Habrá que ver cómo está la moral de Roglic y las fuerzas de Yates y Carapaz, junto a la resistencia de Del Toro en la alta montaña que empieza este domingo con la subida al Monte Grappa. Y estar pendientes del rol que le toca jugar a Ayuso a partir de ahora… aspirante a la victoria o gregario de lujo. La suerte está echada.

