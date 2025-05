Figo se encara con un aficionado del Barça que lo llamó "traidor"

Hay rencores que no se olvidan por muchas décadas que hayan pasado. Es lo que vivió este viernes en exfutbolista portugués Luis Figo cuando asistió como invitado a la cena oficial de la final de la Champions League femenina en Lisboa. Se trataba de un evento que debía unir a representantes de los dos contendientes, el Barça y el Arsenal, así como personalidades del mundo del fútbol pero que tuvo una escena tensa antes de celebrarse.

Cuanto Figo entraba a la cena un aficionado azulgrana le gritó "traidor" recordando su traspaso al Real Madrid cuando era capitán del FC Barcelona, una afrenta que todavía está guardada en el imaginario colectivo culé. Lejos de amilanarse, Figo fue hacia el seguidor en actitud provocativa y se puso las manos en los genitales para decir “los huevos”.

Empezó entonces un momento incómodo por el enfrentamiento entre el exjugador portugués y el aficionado que se recriminaron varias veces su actitud. Figo preguntó si había algún problema y el otro aseguró que "no pasa nada si hay algún problema", tal y como se ha podido ver por redes sociales. La disputa no fue a más y Figo pudo entrar por fin a la cena siendo consciente de que los culés todavía no le han perdonado su afrenta.