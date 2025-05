El Espanyol se asoma al abismo en Cornellà: victoria o muerte

Una vez más, el Espanyol se asoma a una dramática cita que puede marcar el futuro de la entidad. En un contexto de inestabilidad institucional y económica, el equipo perico llega a la última jornada de Liga con la permanencia en el aire. Un triunfo ante Las Palmas, un rival ya descendido, aseguraría la salvación y un mínimo de tranquilidad para mirar hacia adelante; un tropiezo combinado con una victoria del Leganés ante el Valladolid, el colista desahuciado desde hace semanas, supondría el tercer descenso en cinco años, una pesadilla de consecuencias imprevisibles en un club sumido en la agitación constante.

Hay tópicos recurrentes en el fútbol que en el caso del duelo de este sábado se ajustan perfectamente a la realidad. El Espanyol afronta una auténtica final ante el cuadro de Diego Martínez, técnico con pasado blanquiazul que fue destituido en abril de 2023 en un curso que acabaría también con la caída a Segunda tras coger el relevo Luis García. No se fue muy satisfecho el preparador vigués, al que le espera un recibimiento hostil en un estadio que debe registrar la mejor entrada del curso, por encima de los 34.283 espectadores que acudieron al duelo contra el Barça o los 33.669 que fueron a la cita ante el Madrid.

La referencia del Oviedo

"Somos el Espanyol. En el año y pico que llevo aquí hemos remado contra situaciones muy difíciles. Estamos siempre hasta el final y siempre nos levantamos. No tengo ninguna duda de que el equipo va a competir bien. Hemos enfocado cómo jugarlo, con un plan B por si se pusiera muy difícil", aseguró este viernes Manolo González, convencido de que el equipo logrará el objetivo.

"¿Supersticiones? Lo único que me pondré es gomina por si me da suerte. Creo en los futbolistas y no en estas historias" Manolo González — Entrenador del Espanyol

"Veo la misma seguridad que el día del Oviedo. Cuando os dije que íbamos a subir, la mitad no me creyó. Y lo vuelvo a repetir. Estoy seguro de que el Espanyol estará en Primera. Estoy muy confiado en el equipo. Me han demostrado que han respondido y van a volver a responder", agregó el preparador gallego, que bromeó al referirse a posibles supersticiones. "Lo único que me pondré es gomina por si me da suerte. Creo en los futbolistas y no estas historias".

El gol del público

Los grupos de animación ya han convocados a los hinchas para recibir al bloque de Manolo como merece la ocasión. Se trata de un choque a vida o muerte, otro tópico que adquiere todo el significado en un pulso que puede marcar la historia del club. "El pesimismo viene de la trayectoria del club en los últimos años. Entiendo al socio. El equipo ha hecho una segunda vuelta espectacular y lo teníamos a punto. Con la gente a favor y el equipo convencido, vamos a ganar segur", insistió el técnico, que espera que el público "ayude a meter el primer gol" en un partido "de todo" marcado por el gran ambiente en Cornellà.

Todo parecía encarrilado hace un mes, cuando el cuadro catalán firmó un abril excelente que dejó muy cerca una salvación que nunca se acabó de certificar. El 10 de 12 sumado ante Rayo, Celta, Getafe y Valencia dio paso a cinco derrotas consecutivas que han propiciado este dramático episodio final.

La importancia de Puado

Referentes no faltan para afrontar con optimismo el choque. Los más veteranos recordarán el mítico gol de Coro ante la Real Sociedad el 13 de mayo de 2006 en un contexto muy similar. Hubo que esperar hasta el minuto 91, pero se acabó logrando el objetivo. Menos se sufrió dos años antes, el 23 de mayo de 2004, cuando el Espanyol tumbó al Murcia (2-0) con goles de Tamudo y Lopo en la última media hora. El equipo pimentonero también acudió a Montjuïc descendido, como ahora Las Palmas.

El mejor espejo para fijarse es el partido que llevó de nuevo a Primera al Espanyol contra el Oviedo. Han pasado 11 meses de aquel apoteósico triunfo y el cuadro perico vuelve a jugarse todo en casa. Entonces brilló Javi Puado, el gran capitán que acumula cinco jornadas sin marcar.

Manolo tiene las bajas de Kumbulla por sanción y de Oliván y Cheddira por lesión. El cuadro canario viajó con numerosas ausencias, como Moleiro y Sandro. Completan la lista de Las Palmas ocho canteranos, entre ellos cuatro juveniles que no han debutado en Primera. Si el Espanyol exhibe la imagen de la mayoría de partidos de este curso en Cornellà no faltará el año que viene en la máxima categoría.