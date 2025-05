El centro de Barcelona se rinde nuevamente a la F1: "Ojalá pueda ver a Fernando"

Barcelona se ha vuelto a rendir a la Fórmula 1. Miles de aficionados esperaban este sábado la apertura de puertas del Fan Village instalado en el corazón de la ciudad, en la Plaça Catalunya, preparados para vivir una experiencia inmersiva con coches, simuladores, conciertos y toda la emoción de la Fórmula 1.

A pesar del calor y el intenso sol, cientos de fans han hecho cola durante horas esperando que llegara el momento de acceder al recinto. "Hemos llegado a las 8 de la mañana. Ya vinimos el año pasado y este año queríamos poder volver a vivirlo", afirma Laura. Junto a su pareja, han participado en una de las primeras carreras virtuales con el simulador de las muchas que tendrán lugar en la próxima semana mientras el Village esté en funcionamiento. "Tenía muchas ganas de probarlo. He tenido la suerte de que al final no he tenido que ir a trabajar así que en cuanto me lo cancelaron decidimos venir pronto para entrar los primeros y evitar hacer largas colas", asegura. "Este año el espacio está mejor montado comparado con el año pasado", juzga la aficionada.

"Es increíble poder vivir tan cerca en nuestra propia ciudad la emoción del Gran Premio. Poder ver los coches de cerca, incluso participar en actividades como estas. Es una pasada para mí que llevo viviendo la F1 desde que tenía prácticamente seis meses y mis padres me llevaron por primera vez", añade. El fin de semana que viene Laura, sus padres y su pareja verán la carrera desde la grada de Carlos Sainz.

Laura tras probar el simulador de la Fan Zone de Fórmula 1 en Plaza Catalunya / JORDI OTIX

Actividades familiares

En el espacio, la música, la gastronomía y el motor convergen creando un ambiente acogedor y familiar perfecto apra pasar un buen rato en familia. "Me encanta la Fórmula 1 y tenía muchas ganas de ver los coches en persona. Son muy chulos", afirma Xavi, de 11 años, mientras pasea entre los monoplazas vintage que reposan en el centro de la Plaza. Ha venido al Village junto a su hermano Aarón y su padre y asegura que en su casa la emoción de la Fómula 1 la viven todos. "Me encantaría ver el coche de Max Verstappen o de Fernando Alonso. Son mis pilotos favoritos", asegura mientras se asoma para ver si más allá hay mucha cola en el monoplaza verde de Aston Martin. "He visto que se le pueden cambiar las ruedas al coche de Fernando", dice con brillo en los ojos. "En casa nos encanta el mundo del motor. Estamos disfrutando mucho hoy. Yo ojalá pueda ver a Fernando y probar el simulador", apostilla su hermano mayor.

Xavi y Aarón junto a su padre en el Fan Village de Plaça Catalunya / Jordi Otix

Entre los asistentes, abundan las camisetas y gorras de escuderías. Cada uno viste los colores de su piloto favorito y sueña con tener la suerte de poder encontrar algún detalle expuesto con el que poder fotografiarse o incluso tocarlo. "Nunca habíamos tenido un monoplaza real tan cerca, y mucho menos lo habíamos manipulado. Las ruedas son más grandes de lo que pensaba y es muy bonito y complejo", afirman Ignacio y Juan Carlos tras participar en un taller de 'pit stop' junto a sus compañeros de la universidad. El grupo de estudiantes de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) que forma parte de la 'Formula Student' ha competido contra otros aficionados para conseguir el cambio de rueda más rápido del monoplaza de Fernando Alonso. "Por el momento hemos sido los más rápidos", dicen orgullosos con un tiempo de 3,4 segundos.

Los estudiantes de la ETSEIB en la Fan Zone de Fórmula 1 en Plaza Catalunya / JORDI OTIX

"Estamos en nuestra salsa aquí. Hace tiempo que queríamos venir. El año pasado no pudimos y nos hacía mucha ilusión", dicen varios de ellos. "Hemos montado en el simulador, algo muy divertido y muy distinto a lo que habíamos probado hasta ahora", reconocen los alumnos de tercero y cuarto de carrera. "Ojalá podamos dedicarnos a la Fórmula 1 cuando acabemos la carrera. Pero de momento fuera del Village en un stand está expuesto el coche en el que hemos trabajado nosotros", afirman.

Fan Zone de Fórmula 1 en Plaza Catalunya / JORDI OTIX

El plato fuerte, el miércoles

Hasta el próximo 31 de mayo los aficionados podrán disfrutar de la exposición de monoplazas, música en directo, oferta gastronómica, entretenimiento para todos los públicos y tendrán la posibilidad de seguir en directo la clasificación del GP de Mónaco y de Barcelona, así como la carrera de Mónaco desde la pantalla del escenario principal. El plato fuerte del Village será el Fan Forum, que se celebrará el miércoles 28 de mayo a las 19 h y que contará con la presencia de algunos de los pilotos actuales del Mundial de F1.