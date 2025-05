Caldentey, el perill ‘gunner’ d’ànima culer

La futbolista va deixar el Barça la temporada passada. Després de deu anys com a blaugrana, Caldentey acabava contracte i, malgrat l’oferta de renovació, va decidir que era el moment de posar punt final a la seva etapa barcelonista. Va recalar a l’Arsenal i, des que hi ha arribat, l’entrenadora Renée Slegers li ha donat la batuta de l’equip. La preparadora l’ha canviada de posició, lluny de la seva funció d’extrem per ocupar el centre del camp. Tant ha brillat, que ha sigut designada millor jugadora de la Women Superligue anglesa.

Mariona Caldentey. | JUSTIN TALLLIS / AFP

Russo, una golejadora de gran potència física

És la golejadora de l’Arsenal. La futbolista va arribar l’estiu de 2023 procedent del Manchester United al vestidor de l’equip londinenc. De 26 anys, ha fet una magnífica temporada amb 12 gols en la competició domèstica i set més a la Lliga de Campions. Russo destaca per la potència física, a més d’uns registres golejadors excel·lents, i les rematades impossibles. Procedent d’una família italiana, la seva etapa formativa la va passar al Chelsea abans de marxar als EUA en la seva època universitària.