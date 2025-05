Lamine Yamal y la custodia del '10'

Lamine Yamal es lo que muchos habrían soñado. Para los culés, parece que se nos ha aparecido un digno sucesor de Leo Messi si nada se tuerce. Para los fans al fútbol, un nuevo ídolo con el que recrearse en redes sociales con sus jugadas de fantasía. Para las marcas, un nuevo imán comercial de repercusión global entre un público, el juvenil, al que cada vez cuesta más fidelizar. Y para el FC Barcelona, leyendo todo lo anterior, entiendan que el futbolista de Rocafonda es sin duda alguna la base sobre la que construir el nuevo salto comercial del club a medio y largo plazo. De ahí que no sea extraño que todo apunte a que la 10 pasará a custodiarla el talentoso atacante a partir de 2025-2026.

El momento es el adecuado en términos de momentum, e idealmente debería hacerse oficial antes de que las hordas de turistas lleguen a Barcelona por tierra, mar y aire. Con el Barça vigente campeón y Lamine encumbrado por la opinión pública como posiblemente el mejor futbolista del planeta en este momento, el cambio de dorsal es el click que puede dar un acelerón adicional a las ventas de merchandising, con permiso de CAT (sí, ese gato amarillo me parece una genialidad en términos de negocio).

Lamine Yamal celebra un gol con la grada en Montjuïc. / JORDI COTRINA / EPC

Quienes son aficionados del Barça, el cambio de dorsal es un incentivo para sacar la cartera y poder decir que tienen la primera equipación en la que Lamine Yamal y el 10 convivían. Para el turista que acude a la ciudad y la camiseta es el souvenir recomendado, la referencia del dorsal siempre es buena para entender que ese es el jugador franquicia. Dicho de otro modo: al igual que el cambio de diseño de la camiseta, los movimientos de dorsal también suelen ser un driver del impulso consumidor.

Nuevo icono futbolístico

En el caso del Barça, este dorsal tiene un peso simbólico enorme, ligado a leyendas como Messi o Ronaldinho. Pasarle el testigo lanza el mensaje claro de que Lamine Yamal es el nuevo icono futbolístico en torno al que va a girar el proyecto, encima acompañado por toda una nueva generación de futbolistas de La Masia que refuerza el relato de fet a casa, o incluso aquel concepto que hoy podrían recuperar de dream teen.

Más allá del impulso de ventas por merchandising, de lo que no hay dudas es que Lamine es ya el primer o segundo argumento de ventas del área de patrocinios blaugrana. La alianza con el Barça da acceso a un jugador -un grupo de amigos- que ya no es que no tengan pereza por acudir a rodajes, sino que los disfrutan y han nacido en la naturalidad de compartir toda su vida en redes. Y eso, en un mundo de vídeos virales, es oro, como el balón que muchos esperan que gane.