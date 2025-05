Los investigados por la manipulación electoral en la Federación Catalana de Fútbol se acogen a su derecho a no declarar

El equipo del presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que investiga la presunta trama de manipulación electoral, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. La magistrada también había citado a declarar al mismo Soteras, que no ha comparecido al encontrarse enfermo desde hace días. Sí que han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell los otros ocho encausados, pero no han respondido a ninguna pregunta porque la decisión del juez de interrogarles ha sido recurrida.

El proceso está inmerso en la actualidad en un embrollo judicial. Por una parte, la Audiencia de Barcelona anuló la última prórroga de las investigaciones, por lo que ya no se puede incluir en la causa nuevos atestados policiales y deben concluirse las pesquisas tal y como están. Y por otra parte, el pasado 14 de mayo y antes de la citación de los investigados, la jueza de Sabadell, a petición de la fiscalía, acordó inhibirse del caso a favor del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona porque los presuntos delitos (falsedad y administración desleal) se habrían cometido "de forma concertada" en la sede de la federación en la calle Sicilia de la capital catalana , según el auto al que ha tenido acceso este diario.

Victoria cuestionada

El juzgado de Sabadell está investigando si se falsificaron firmas de actas notariales que se elevaron a públicas y sirvieron para que Soteras consiguiera la victoria en los comicios de febrero del año pasado. Estas elecciones fueron impugnadas por posibles irregularidades ante el Tribunal Català de l'Esport (TCE) por su oponente, Juanjo Isern, en una reclamación que está ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Un informe de los Mossos d'Esquadra aportado a la causa, al que ha tenido acceso este medio, señala que "presuntamente se falsificaron firmas en algunos certificados elevados a públicos" en la misma notaría de Sabadell. Una treintena de presidentes y secretarios de clubs de fútbol catalanes han declarado ante la policía sobre este proceso electoral.

El informe policial concluye que hay directivos de clubs que denuncian que se les falsificó la firma en un documento en el que se informaba de la composición de la junta directiva y que, a partir de aquí, presuntamente se habían emitido certificados de clubs deportivos en los que se habría falseado la firma de presidentes y secretarios. Después, el propio Soteras elevó a públicos estos certificados.