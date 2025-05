Florentino guarda silencio mientras Laporta se baña en cava

Yo no quiero, ni pido, por descontado, que Florentino Pérez haga una conferencia de prensa y cuente qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido esta temporada en el Real Madrid. Veamos, estaría bien que lo hiciese y, sobre todo, es hasta posible que los miles de socios y millones de seguidores blancos se lo agradeciesen. O no, porque la verdad es que esa legión no lo necesita explicación alguna, pues hace ya mucho tiempo que le dejan hacer lo que quiera, ellos, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. Otra cosa son los vecinos del Bernabéu.

Mientras en Barcelona asistimos a todas y cada una de las celebraciones de Joan Laporta, la última (o penúltima), en una fiesta de concesionarios de Mercedes a la que acudió de la mano de Enric Masip y donde volvió a rociarse con cava su cuerpo serrano y el de los invitados, en presencia de alguna que otra periodista apasionada por los festines, ‘Flo’ continúa lanzando a Real Madrid TV y al resto de periodistas regalados, ni siquiera vendidos, a contar, lentamente, todo lo que va a suceder.

Sin explicaciones

Me parece desde ridículo a esperpéntico que, a 23 de mayo, es decir, a menos de 72 horas de que acabe la Liga y la temporada (eso del Mundialito de clubs es una pantochada en la que no participa ni el mejor equipo de España, ni el que mejor juega de Europa ni, por descontado, el mejor jugador del planeta), Florentino Pérez no haya abierto la boca para decir o anunciar que despide a Carlo Ancelotti, que ha fichado a Xabi Alonso y que no piensa renovar a Luka Modric.

La sobradez de Florentino Pérez, que piensa que sabe más de fútbol que Ancelotti, ha hecho que el Real Madrid haya sido aplastado por el FCBarcelona el año que, según 'Flo', la presencia de Mbappé haría que su equipo arrasase.

Todo eso y muchas cosas más las han ido contando los periodistas fieles a la causa con la misma pachorra que explican que Alexander Arnold, Huijsen y Carreras son los nuevos refuerzos para la defensa blanca. Repito, si el ‘ser superior’ no ha explicado por qué ha fracasado la sonoridad del majestuoso estadio Santiago Bernabéu, por qué ha tenido que recibir una nueva ayuda inmobiliaria del Ayuntamiento de Madrid (“pelotazo”, le llama la oposición) o por qué está más que harto de la bondad y sumisión de ‘Carletto’, tampoco tiene que contar por qué no buscó refuerzos cuando se lesionaron todos los que se lesionaron y, sobre todo, cuando le sorprendió que el que se jubilase fuese Kroos y no Modric como esperaban él…y Ancelotti, claro.

Florentino Pérez cree que su poder consiste en no dar explicaciones a nadie de nada de lo que hace o deja de hacer. ‘Flo’, con razón, se ha creído siempre, siempre, superior a la Federación, La Liga, la UEFA, la FIFA, el Barça y quien sea.

A ‘Flo’ le trae sin cuidado que se vayan Casillas, Ramos, Benzema, Cristiano, Casemiro, Kroos, Modric o se lesionen Courtois, Carvajal, Militao, Alaba. Y, por descontado, que ‘Carletto’ pida refuerzos. En el Real Madrid, él es el presidente, director deportivo y (casi) entrenador.

Florentino conversa con Ancelotti durante un desplazamiento. / Real Madrid

Hay que tener un gran dominio de la situación para que ni lo bueno ni lo malo te afecte. Hay que ser muy superior y Florentino Pérez lo es. Es evidente que todo lo que le ha negado a ‘Carletto’ se lo concederá a Xabi Alonso, otro mito blanco que le gana la partida a Raúl González, el galáctico que lleva seis años haciendo el bachillerato en el Castilla para nada. Por eso a todos los que se han ido, se añadirá pronto Raúl.

‘Flo’ jamás ha creído en La Fábrica, que es como se llama La Masia de la Casa Blanca, y por eso se pasa la vida analizando, no ya el mercado de fichajes, sino aquellos futbolistas (buenos) que quedan libres. Ocurrió con Kylian Mbappé, que, de la mano del equipo blanco iba a ganar el sextete, y ha terminado engullido, devorado, fagocitado por Lamine Yamal, el auténtico rey de la temporada que está a punto de terminar.

El presidente blanco no solo tiene a Real Madrid TV para marcar el paso sino que cuenta con un auténtico ejército de tertulianos regalados, que no vendidos, para defender a la Casa Blanca incluso cuando fracasa como esta temporada.

Repito, no se trata de que Florentino Pérez convoque una conferencia de prensa y se haga públicamente el harakiri (suicidio ritual japonés que consiste en abrirse el vientre en canal con un cuchillo) tras una de las temporadas más desastrosas de la historia del Real Madrid. No, porque ‘Flo’ tampoco se ha distinguido por ducharse con cava o champaña cuando gana Liga y Champions el mismo año.

Pero, no sé, digo yo, alguna explicación tendrá que dar a lo ocurrido y, sobre todo, a la movida que su ejército de periodistas regalados ha ido goteando, narrando, anunciando durante las últimas semanas y que se ha cumplido al dedillo.

‘Flo’ siempre habla por bocas interpuestas, así siempre está a tiempo de decir que lo contado es mentira o que él no ha dicho eso. Bueno, por no decir, ni habla. Manda. El poder, el gran poder, tiene eso: no tiene que dar explicaciones a nadie. Nunca. Y a Florentino Pérez, en Madrid, no se las pide nadie, ¡faltaría más!