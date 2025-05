Deco: "Lamine no ha pedido ser el mejor pagado, el mejor fichaje sería su renovación"

Hace meses que diseña Deco junto a Flick los retoques de la plantilla de Barça que acaba de conquistar tres títulos en apenas 10 meses: Liga, Copa del Rey y Supercopa. Ahora todo ese plan que han ido dibujando ambos en silencio tiene que ser trasladado a la esfera de lo público, conscientes tanto el técnico alemán como el director deportivo portugués de que es necesario introducir refuerzos estratégicos para darle un nuevo impulso al equipo.

"La clave es dar estabilidad a este proyecto. ¿Lamine? La renovación va por buen camino. El mejor fichaje sería su renovación. El Paris SG ha preguntado por él. ¿El Madrid? No. Lamine no ha pedido ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Me sorprende que no le importa el campo ni el rival, le da igual, es lo más grande. Aparte de lo que hace, es un jugador diferencial, de los que marcan épocas. Es distinto, es de los grandes", ha dicho Deco en una entrevista con Jordi Basté en RAC-1.

"Él nunca ha pedido nada. No hay mejor club y mejor ambiente para él que el Barça", ha añadido el director deportivo, asumiendo que "su contrato se debe adecuar a la realidad", convencido de que llegarán pronto a un acuerdo para "cuatro, cinco o seis años", asumiendo que tiene "la capacidad mental" para resistir toda la presión. "Nosotros tenemos que cuidarle y que se sienta importante, cuidarle en el día a día", ha añadido.

Lewandowski y Lamine celebrando el título de liga al finalizar el partido de liga entre el FC Barcelona y el Villarreal en el estadio Lluis Companys. / JORDI COTRINA / EPC

Quiere Deco mantener, eso sí, la base del Barça que ha aplastado al Madrid esta temporada. "No creo que ningún jugador nos pida salir", ha revelado el ejecutivo. "Estamos contentos con la plantilla", ha sentenciado. Al ser preguntado si andaba buscando un portero ha dicho que "no", aunque luego ha precisado que le gusta Joan García, el meta del Espanyol. También ha negado buscar laterales o centrocampistas. Y hasta delanteros, pero con menos rotundidad.

"Nos gusta Luis", ha dicho en alusión a Luis Díaz, el delantero del Liverpool. "Nos gusta Rashford, nos gustan otros jugadores, pero no son cosas reales. Lo real es lo que tenemos en casa. Es más importante que poder ir al mercado. Hay varios jugadores de nivel que pueden mejorar el equipo", ha precisado Deco, recordando que "el fair play es otro tema". O sea, todo queda pendiente de que el club tenga la posibilidad de fichar. "Estamos en desventaja con otros equipos. ¿Vender? Primero tenemos que hacer las renovaciones, ver dónde estamos y luego hacer los deberes que tengamos que hacer", ha añadido.

En el Bernabéu sí hay una remodelación profunda, empezando por el entrenador (Ancelotti se va; llega Xabi Alonso), obligado a realizar varios fichajes. Ya confirmados (Arnold y Hudjsen) y otros por venir: Carreras, el lateral zurdo del Benfica. En el Barça, en cambio, "la gran prioridad es reforzar lo que tenemos en casa", acordándose de la renovación de Pedri, Gavi, Araujo, "pronto Raphinha y Koundé". Pero Deco ha insistido que "renovar a Lamine es el mejor fichaje de la historia y las renovaciones son así", porque ese es el objetivo del club.

"Estamos contentos con Araujo"

"Tenemos un equipo que no nos demanda un dolor de cabeza para hacer la plantilla de la próxima temporada. Queremos arreglar lo que tenemos en casa. Siempre se puede mejorar el equipo. Si todos se quedan, necesitamos un jugador de perfil distinto para ayudar un poco a los delanteros. Fermín ha jugado en la posición de extremo, lo ha hecho muy bien", ha añadido Deco, quien no ve "discusión alguna con Araujo", al que ha considerado "uno de los mejores centrales del mundo". "Estamos contentos con él. Para estar en el Barça, tienes que estar contento de verdad. Y Ronald lo está".

Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski aplauden a los aficionados del Barça en Montilivi tras vencer al Girona. / Dani Barbeito / SPO

“Tenemos que mejorar el equipo y no bajar el nivel. Trayendo a Dani [Olmo] lo mejoramos. Este equipo ha ganado muchas cosas importantes. Si podemos mantener la base es lo más importante, por las edades y el margen de mejora a nivel individual”, ha precisado Deco como objetivo de la dirección deportiva. “Lo que más contento me dejó es la conexión de la plantilla. Recuerdo cuando perdimos un partido en casa le dije a los jugadores: 'Si seguimos a este nivel, con este ambiente espectacular de vestuario, que llora cuando pierde algo, te tiene que tocar. Este equipo lo merecía”, ha subrayado el director deportivo azulgrana.

Flick ha dado "estabilidad"

“El gran objetivo de estos últimos años era reconstruir y tener un equipo. Se está haciendo, todo el mundo que ha pasado por esta etapa es importante. Flick ha dado estabilidad a este proyecto”, ha dicho Deco, reclamando calma para los próximos años. “Él tiene clara su vida. Siempre ha dicho que el Barça sería su último club, está identificado con la ciudad y con la gente. No lo veo con ninguna ambición de entrenar en otro sitio”, ha añadido, precisando que el contrato es corto (renovó hasta el 2027) por decisión del alemán.

"El Barça es un club maravilloso, el más grande del mundo, pero intenso y difícil. Te pide mucho. Dos años es suficiente para seguir el proyecto y el tiempo dirá, no hay que tener tanta urgencia. Si tienes un contrato de tres o cuatro años es mucho peor”, ha dicho Deco, recordando su viaje a Londres junto a Bojan para tener la entrevista que acabó trayendo al alemán a Barcelona.

"Al salir de ahí vimos un entrenador con las ideas claras, bastante informado con todo lo de los jóvenes, nos impresionó. Tenía bastante claro los que podían estar con nosotros y que el equipo era bueno. No hablamos de fichajes, solo del equipo que teníamos y cómo podíamos mejorar”, ha comentado el ejecutivo, explicando que “la conexión había sido buena y así se lo trasladé al presidente”.

Flick felicita a Gavi tras su reaparición en los terrenos de juego al final del Barça-Sevilla. / JORDI COTRINA / EPC

Sabía Deco que el Barça “tenía bastante margen de mejora a nivel individual, llegamos a cuartos de final de Champions”, pero estaba “obligado a competir mejor”. Y ese margen de mejora exigía al equipo llegar, según el director deportivo, hasta el final de temporada peleando para conseguir títulos. “Aparte de ganar el equipo, es cierto que ha conectado con la gente y con el entrenador, eso es algo muy importante”.

"La idea es seguir con TEK"

Es más. Deco tiene claro que “la nueva etapa ya ha comenzado desde que entró Jan”, manteniendo las claves de la reconstrucción. “El camino es bueno, hemos recogido de los últimos años, se fichó bien a Robert [Lewandowski], Koundé, Rafinha... Se dio continuidad a otros jugadores, ahora se ha consolidado un equipo que puede competir”, ha añadido el hombre que guía la dirección deportiva del club, convencido de que "la idea es seguir con TEK [Szczesny]" aunque está valorando la posibilidad a medio plazo de fichar a un portero.

"Tenemos jugadores con edades de 26 o 27 años, es la mejor edad. Araujo, Frenkie [de Jong] o Raphinha tienen una madurez increíble. Tenemos jugadores que tienen mucho margen, como Fermín, como Dani Olmo, y con medias de edad bajas, como Balde (21 años), Gavi (20), Pedri (22). Todos esos jóvenes tienen mucho margen de mejora. Es el equilibrio que debemos mantener en la plantilla".

El club activará un acuerdo para renovar a Marc Bernal cuando cumpla 18 años, mejorará el contrato de Marc Casadó y busca ampliar el de Koundé

Por eso, una de las claves es renovar a Koundé. Una vez cerrada la continuidad de Flick, Raphinha y De Jong, con quien se está a punto de cerrar el acuerdo, Marc Bernal, que cumple 18 años el próximo 27 de mayo, también firmará, y se ampliará y mejorará el contrato de Marc Casadó. Lo siguiente sería asegurar el futuro del defensa francés, a pesar de que le quedan aún dos años de contrato. "Da mucho al equipo y también a nivel de vestuario. Más que jugadores buenos, debemos tener un vestuario bueno. Tenemos que intentar mantener esos equilibrios", ha comentado Deco.

Raphinha festeja su gol junto a Hansi Flick, en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Y luego ha analizado el rendimiento de Raphinha. “No me sorprende. El primer año fue muy bueno, el segundo bajó un poco, pero esta temporada ha estado a un nivel brutal. Tenía dos años más de contrato y se le ampliará por una temporada más”, ha revelado sobre la firma del brasileño, que se comprometerá hasta 2028.

"Nunca tuve relación con Vitor Roque, es mentira"

“No quería irse desde el primer minuto. Demostró confianza en quedarse y nosotros encantados. Si no lo hubiéramos tenido, habría bajado el nivel, llegara lo que llegara”, ha comentado negando luego que haya sido agente de Vitor Roque. “Es mentira. He presentado la demanda contra Víctor Font, creo que el 10 o el 11 de julio tiene que ir a declarar. Cerré todo lo que tenía, todas las empresas, dejé de ser agente. Es muy claro, muy público. Nunca tuve ninguna relación con Vitor Roque. Hablé con Jan [Laporta] en plan de consultor, pero no he tenido ninguna relación”.

Desde el entorno de Víctor Font quisieron puntualizar que el excandidato a las elecciones del Barça ha sido convocado "a una conciliación", y que "no tiene que declarar en ninguna parte".

Mural de Lamine Yamal en Gràcia / Axe Colours

Después se ha detenido Deco en la figura de Lamine Yamal. Y en su renovación. “Va por buen camino. Lo veo con una madurez fuera de lo normal. Tengo un hijo con la misma edad que él. Tenemos que disfrutar de Lamine, es un jugador que aparece durante muy pocos años, con tanta personalidad, con tanta autoconfianza, con tanta calidad, debemos cuidar. Pero no podemos olvidar que todavía tiene 17 años por muy maduro que sea”, ha comentado Deco.

"Tiene que vivir la edad que tiene y ser feliz. Debe tener un contrato justo y adecuarlo a su calidad", ha reconocido el ejecutivo del Barça. "¿El mejor pagado? No es lo importante, pero él tendrá otras cosas que no tendrán los demás. Lo que más nos interesa es que él esté feliz y nosotros también. Para él no hay ningún ambiente mejor ni club mejor que el Barça. Y son contratos de cuatro, cinco o seis años", ha añadido.

Todos los clubs lo quieren, pero nosotros queremos que se quede y disfrutar de él”, ha comentado, indicando que han recibido proposiciones por la gran estrella azulgrana. “El PSG ha preguntado por él. ¿El Madrid? No", ha sentenciado Deco, explicando que el Barça "tiene soluciones internas para suplir a Lewandowski cuando no esté". "No hay que obsesionarse con un 'nueve', es perder el tiempo. El Inter, que está en la final, solo tiene a uno: Thuram. Y el PSG, que también juega la final de la Champions, no tiene ninguno", zanjó.