Aprilia afirma que Martín sigue siendo suyo y pide al resto de equipos que no le hagan ofertas

Primer día en Silverstone, uno de los circuitos más míticos del ‘motorsport’. Primera jornada, la de presentación, la de conferencias de prensa, la de las fotografías. Y primer día de sorpresas. La fábrica Aprilia, que teme perder a su campeón del mundo, el madrileño Jorge Martín, que está tratando de escaparse de su contrato bianual (2025 y 2026) al no gustarle nada, nada, la RS-GP25, con la que ha sufrido dos graves accidentes, acaba de publicar un escueto comunicado en el que, no solo se reafirma en la tesis de que no existe problema alguno entre equipo y campeón, sino que, abiertamente, pide a sus adversarios, a los otros equipos, a los otros fabricantes, a las otras escuderías, que no le hagan ofertas a Martín.

La situación, después de que la web Motorsport.com destapara que ‘Martinator’ había pedido la libertad en 2026 amparándose en una cláusula de su contrato que le permite liberarse de su segundo año de contrato en caso de que, transcurridos seis grandes premios no esté peleando por el título, continúa siendo esperpéntica, ya que la firma de Noale (Italia), que no habla, por supuesto, en su comunicado de esa posibilidad, insiste en que el contrato es hasta finales del 2026 y no hay problema alguno, según los responsables de la fábrica italiana.

Jorge Martín y su Aprilia. / APRILIA RACING TEAM

“El contrato entre Aprilia Racing y Jorge Martín es válido y vigente y, como tal, debe ser respetado hasta su expiración, finales de 2026”, son las primeras palabras del comunicado de Aprilia Racing, “y será respetado por ambas partes en todos los sentidos, tiempos y formas previstos”. En el mismo texto, la firma de Noale trata de salir al paso, sin mencionarla en ningún momento, sobre la famosa cláusula a la que se agarra Martín para liberarse de su segundo año. “Aprilia Racing niega la existencia de negociaciones entre las partes para la modificación de la duración".

Y, lo más sorprendente, lo que nunca, jamás, ha ocurrido en la historia del Mundial de motociclismo es que la compañía italiana llega, incluso, a pedir, sugerir, casi exigir, a sus rivales, a sus colegas del ‘paddock’ de MotoGP que no se atrevan a hacerle ofertas a su campeón de cara al 2026, ya que el rumor más extendido en el campeonato de MotoGP es que Honda está seriamente interesada en conseguir los servicios de ‘Martinator’ en cuanto el piloto madrileño logre ejecutar esa cláusula y quedar libre.

La fábrica de Noale (Italia), que ha visto cómo Jorge Martín ha pedido quedar libre en 2026 para correr con otra fábrica, teme que la poderosa Honda esté detrás de una posible oferta a su flamante campeón del mundo, ahora seriamente lesionado.

Aprilia Racing termina su texto diciendo, pidiendo, exigiendo que “otros equipos no le hagan ofertas de ningún tipo a los pilotos que están bajo contrato, pues tal comportamiento sería ilegítimo”. Ni que decir tiene que la firma de Noale termina asegurando, cómo no, que “todo el equipo apoyará a Jorge en su recuperación física, como siempre lo hace y espera que Martín regrese cuanto antes a la pista con la RS-GP25”.

El primer día del Gran Premio de Inglaterra, que se celebra en el popular trazado de Silverstone, banco de pruebas de casi todos los equipos de F-1 que tienen sus majestuosas instalaciones alrededor del trazado inglés, está totalmente centrado en la polémica entre Aprilia Racing y su campeón Jorge Martín, que, de momento, ni está ni se le espera. Pese a que realizó un viaje en secreto, a escondidas, a Le Mans (Francia) para plantearle a los responsables de Noale la posibilidad de ejecutar la cláusula y liberarse del contrato que le ata hasta finales de 2026.