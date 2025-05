Los Harlem Globetrotters vuelven a Badalona: "Inspirar a niñas pequeñas a creer que pueden llegar donde quieran es magnífico"

Canastas imposibles, driblajes de película y trucos que rayan lo ridículo por su espectacularidad son señas de identidad de los Harlem Globetrotters. Entre sus hazañas, el equipo de baloncesto acrobático estadounidense ostenta multitud de récords del mundo que hasta la irrupción de Charelle 'Torch' George eran únicamente masculinos. “Dar espectáculo nos da la vida, pero salir a escena y saber que puedo estar inspirando a niñas pequeñas a creer que pueden llegar donde quieran es magnífico. Yo fui una vez esa niña pequeña con aspiraciones”, asegura Torch, una de las cinco mujeres que forman parte del conjunto. El equipo de baloncesto de exhibición de Estados Unidos recalará el próximo 25 de mayo en el Olímpic Arena de Badalona en la última parada de su gira española.

“Me gusta verme como una globetrotter que resulta que es mujer, no como una mujer que es globetrotter”, afirma la jugadora. Creado en 1926, el equipo fue íntegramente masculino hasta 1985, cuando Lynette Woodward abrió la puerta a una generación de niñas que soñaban con formar parte del conjunto. Desde entonces, tan solo cinco mujeres han jugado entre sus filas y no fue hasta 2018 cuando Torch consiguió el primer Récord Guiness para una mujer del equipo. “Fue con un truco que aprendí cuando iba a sexto grado. Fue súper especial porque me volví a sentir aquella chica que jugaba a baloncesto en el parque con su comunidad”, afirma Torch.

Un 'don' natural

Muy vinculada a su comunidad, Torch empezó a jugar al baloncesto cuando a los 4 años le regalaron un balón y una canasta en Navidad. “Driblaba por la casa, me colgaba del aro, me pasaba el día con la pelota. Jugaba con mis vecinos en la comunidad, siempre jugué en la calle con los demás niños. Era natural para mí, era un don que me vino dado”, rememora la jugadora.

“Cuando estaba en sexto grado me di cuenta de que mi juego no era como el de los demás. Siempre fui bajita y siempre estaba nerviosa cuando había que jugar porque me sentía pequeña comparada con los demás. Con el tiempo supe ver que estaba en otro nivel respecto a los de mi año, pero en otras capacidades. Esa confianza y trabajo en mí me hizo valorar el ser diferente. Soy una jugadora pícara, con morro y actitud, y ese es mi papel en el equipo”, sentencia. Actualmente, Torch hace también de presentadora y conductora en los eventos. En esta gira europea, ha sido la presentadora de algunos de los principales shows de la compañía.

El equipo ha promocionado su icónica marca en más de 124 países y territorios de seis continentes desde su creación y lleva ya más de 74 campañas en España. Orgullosos de formar parte del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, su misión sigue siendo hacer avanzar el juego del baloncesto y ofrecer un entretenimiento emocionante e interactivo al mundo. En el show de este año, los aficionados al baloncesto disfrutarán de un espectáculo vertiginoso, lleno de magia, acrobacias y canastas inverosímiles. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir una experiencia inolvidable gracias a la Globetrotter Experience y al Magic Pass.

Y es que en sus duelos contra los Washington Generals, los espectadores pueden deleitarse con algo más que un simple partido: canastas de 4 puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas. Asimismo, tras el pitido final, se realizará el tradicional ‘quinto cuarto’, en el que los miembros del conjunto estadounidense firmarán autógrafos y se fotografiarán con los fans del baloncesto más espectacular del mundo.