Las estrellas de la NFL se apuntan a los JJOO y habrá otro 'Dream Team' en Los Ángeles 2028

Estados Unidos está empeñado en que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles sean los más espectaculares de la historia. Y en su afán por disparar la dimensión de esta cita, el Comité Olímpico Estadounidense ha decidido montar un segundo 'Dream Team' para los JJOO. En realidad, un primero, porque el fútbol americano es mucho más popular que el baloncesto, y no hay un solo jugador en la NBA que esté a la altura mediática y casi planetaria de Patrick Mahomes.

Respaldo unánime de la NFL

La decisión de incluir el 'flag football', una derivada del fútbol americano que se juega sin placajes, entre los deportes olímpicos ha supuesto un terremoto tanto en el panorama olímpico como entre las franquicias de la NFL, que han mostrado su interés por asomarse a los Juegos Olímpicos. Para ordenar este movimiento, primero se celebró una votación entre las franquicias para ver si estaban interesadas en que sus jugadores participasen en los Juegos Olímpicos. Aunque con 24 votos se habría aprobado, la moción salió adelante por unanimidad, con los 32 votos de las franquicias que conforman la liga. Además, la NFL ha elaborado un plan para gestionar la confección de este 'Dream Team', algo que resulte atractivo para las franquicias y para los jugadores.

Según el programa, la NFL solo permitirá un jugador por franquicia en la selección, asimismo se permitirá que haya jugadores internacionales que sean seleccionables por la selección de su país de origen. Para cubrirse las espaldas ante eventuales lesiones, pese a que en esta modalidad de juego no hay contactos porque los jugadores se desactivan al ser tocados, se desarrollarán pólizas de seguro millonarias. Habrá un crédito en el tope salarial para cualquier jugador de la NFL que sufra una lesión y tanto el personal médico, como la superficie de campo y las distancias de los mismos cumplirán los estándares mínimos de la NFL. Y además, hay un compromiso para que el calendario no entre en conflicto con los compromisos de la liga y de cada franquicia.

Las estrellas se apuntan

La idea de participar en los Juegos Olímpicos, que entre los profesionales del baloncesto no siempre ha sido recibido de forma entusiasta, ha despertado el interés de las grandes estrellas del fútbol americano, que ven en Los Ángeles 2028 una gran oportunidad para representar a su país. Así, estrellas como Patrick Mahomes o Tyreek Hill ya han manifestado su interés por participar en ese 'Dream Team'. "Definitivamente, quiero hacerlo, intentaré salir y lanzar el balón en los Juegos", apuntaba el 'quarterback' de los Kansas City Chiefs. Mientras que el receptor de los Miami Dolphins se mostraba entusiasmado con la posibilidad de defender la bandera de su país en unos JJOO: "Sería increíble formar un superequipo para que dispute los Juegos Olímpicos".

La noticia ha corrido como la pólvora en los vestuarios de la NFL, pero la realidad es que el juego exige adaptarse a unas particularidades que generan algunas dudas sobre la posibilidad de que la estrellas estadounidenses sean un equipo tan dominante como se espera. A este respecto el propio Mahones advertía entre bromas: "Sé que no tendré compañeros que me bloqueen para poder lanzar y además tendré 31 o 32 años. Así que si todavía puedo moverme, intentaré salir y lanzar el balón en Los Ángeles. Pero no se lo digan al entrenador Reid ni a Veach (gerente general de Kansas)".